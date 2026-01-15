 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Servicios Públicos

Progresivamente se restablece el servicio de agua potable tras la reparación de un caño

15 de Enero de 2026
Obras Sanitarias
Obras Sanitarias Foto: Municipalidad de Paraná

Concluyó arreglo del caño de agua de 150 milímetros ubicado sobre calle Deán J. Álvarez, en Paraná.

 

Según informaron fuentes municipales, gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se restablecerá el normal abastecimiento del suministro en arreas afectadas con baja presión del servicio, durante el avance de los trabajos de reparación de una cañería distribuidora, en inmediaciones a calle Jujuy.

 

Esta situación abarcó sectores del centro de la ciudad, barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y zonas aledañas.

Temas:

agua potable
