Progresivamente se restablece el servicio de agua potable tras la reparación de un caño

Según informaron fuentes municipales, gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se restablecerá el normal abastecimiento del suministro en arreas afectadas con baja presión del servicio de agua potable.
Concluyó arreglo del caño de agua de 150 milímetros ubicado sobre calle Deán J. Álvarez, en Paraná.
Según informaron fuentes municipales, gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se restablecerá el normal abastecimiento del suministro en arreas afectadas con baja presión del servicio, durante el avance de los trabajos de reparación de una cañería distribuidora, en inmediaciones a calle Jujuy.
Esta situación abarcó sectores del centro de la ciudad, barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y zonas aledañas.