Concejales del PJ se reunieron con empresarios del Parque Industrial

Integrantes del bloque justicialista de Paraná y autoridades se reunieron con miembros de la Asempi para escuchar al sector, analizar las políticas impositivas y de promoción industrial, y avanzar en la actualización de la normativa vigente.
Integrantes del bloque justicialista del Concejo Deliberante de Paraná y autoridades de la Municipalidad se reunieron con miembros de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná (Asempi) para escuchar al sector, analizar las políticas impositivas y de promoción industrial, y avanzar en la actualización de la normativa vigente —con foco en fortalecer lo existente y no solo atraer nuevas inversiones, pensando en soluciones locales antes que en adherir a regímenes generales.
La presidenta del bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ), Luisina Minni, valoró el encuentro y destacó la importancia del vínculo entre el sector público y el privado: "Comenzamos a dialogar sobre aspectos normativos, pero también sobre la realidad actual del Parque Industrial, destacando el compromiso de la gestión de colaborar activamente, tanto en su mantenimiento como en la planificación de políticas públicas articuladas para el desarrollo de la ciudad, ya que el Estado municipal tiene que ser facilitador, no un obstáculo, como dice nuestra intendenta, Rosario Romero".
En ese sentido, la concejala fue contundente respecto al enfoque que debe guiar la política industrial: "No se trata de adherir a un régimen por el solo hecho de adherir, sino de pensar en lo local. Tenemos que revisar el régimen de incentivos no únicamente para atraer nuevas inversiones, sino también para fortalecer y acompañar a las industrias que ya están, que ya generan empleo y que sostienen a Paraná día a día".
Además, planteó la necesidad de definir con claridad qué tipo de colaboración requiere el Parque Industrial por parte del municipio: "Tenemos que preguntarnos qué necesita concretamente el Parque Industrial del Estado municipal. El acompañamiento no puede ser solo discursivo; tiene que traducirse en respuestas reales a las demandas del sector productivo".
En ese marco, la edil puso en valor el desempeño del sector en un contexto económico adverso: "el Parque Industrial logró sostener los mismos niveles de empleo a pesar de la difícil situación económica que atravesamos. Eso habla del compromiso de los empresarios con sus trabajadores y con la ciudad, y es precisamente ese esfuerzo el que el Estado municipal quiere reconocer y acompañar".
Del encuentro participaron concejales del bloque justicialista; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante; directora de Administración del Parque Industrial, Noelia Zampa; Esteban Dorbessan (Cartocor); Noemí Gasparín (Molinos San José); y los concejales Susan Farias, Sergio Elizar, Ana Ruberto y Emiliano Gómez Tutau.