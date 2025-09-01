 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Con 67 años, Gregorio sigue cocinando con el corazón para 250 familias de barrio Los Hornos 

Gregorio tiene 67 años y lleva más de dos décadas cocinando para las 250 familias que asisten al comedor del barrio Los Hornos.

1 de Septiembre de 2025
Gregorio y su destacada labor en "Brocheritos"
Gregorio y su destacada labor en "Brocheritos" Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Este lunes se conmemora en Entre Ríos el Día del Personal de Cocina, instaurado en 2008 mediante el decreto 5251. La fecha busca visibilizar y reconocer el esfuerzo diario de quienes, desde comedores escolares, merenderos y organizaciones sociales, sostienen la alimentación de miles de entrerrianos.

 

En este marco, Elonce visitó el comedor y merendero “Los Brocheritos”, ubicado en el barrio Los Hornos de Paraná, donde Gregorio, un trabajador con más de 25 años de experiencia en la gastronomía, y Karina, su compañera de tarea, relataron cómo llevan adelante esta labor solidaria.

 

Gregorio sigue cocinando con el corazón para 250 familias

Una tarea con vocación

“Hoy preparamos empanaditas de verdura y tartas”, contó Gregorio, quien comenzó en el rubro por sensibilidad frente a la necesidad del barrio. Con 67 años, tras una trayectoria en restaurantes y pizzerías de la capital entrerriana, ahora dedica su tiempo a brindar platos nutritivos a los niños y sus familias, “que más lo necesitan”, dice sin poder evitar emocionarse.

 

El comedor elabora en promedio 250 porciones por jornada, aunque en momentos de mayor demanda han llegado a superar esa cifra. “Hacemos lo que podemos y damos lo que podemos”, expresó Gregorio, al remarcar que cada día enfrentan el desafío de responder a la creciente necesidad.

Los responsables del merendero explicaron que están matriculados por la Municipalidad de Paraná y reciben asistencia del área de Desarrollo Social, además de aportes del Banco de Alimentos. La distribución de las raciones se realiza por la tarde y no solo convoca a los niños, sino también a familias completas de barrios cercanos como Cáritas, Bajada Grande, San Agustín, Mosconi y Alloatti.

 

El trabajo del personal de cocina es mucho más que preparar alimentos: implica acompañar y sostener a comunidades enteras.

El homenaje en este día buscó resaltar el valor humano de quienes, con sus manos, garantizan que la comida llegue a las mesas de quienes más lo necesitan. Elonce.com

Temas:

cocinero comedor barrio Los Hornos Paraná
