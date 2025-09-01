Con 67 años, Gregorio sigue cocinando con el corazón para 250 familias de barrio Los Hornos 

Este lunes se conmemora en Entre Ríos el Día del Personal de Cocina, instaurado en 2008 mediante el decreto 5251. La fecha busca visibilizar y reconocer el esfuerzo diario de quienes, desde comedores escolares, merenderos y organizaciones sociales, sostienen la alimentación de miles de entrerrianos.

En este marco, Elonce visitó el comedor y merendero “Los Brocheritos”, ubicado en el barrio Los Hornos de Paraná, donde Gregorio, un trabajador con más de 25 años de experiencia en la gastronomía, y Karina, su compañera de tarea, relataron cómo llevan adelante esta labor solidaria.

Gregorio sigue cocinando con el corazón para 250 familias

Una tarea con vocación

“Hoy preparamos empanaditas de verdura y tartas”, contó Gregorio, quien comenzó en el rubro por sensibilidad frente a la necesidad del barrio. Con 67 años, tras una trayectoria en restaurantes y pizzerías de la capital entrerriana, ahora dedica su tiempo a brindar platos nutritivos a los niños y sus familias, “que más lo necesitan”, dice sin poder evitar emocionarse.

El comedor elabora en promedio 250 porciones por jornada, aunque en momentos de mayor demanda han llegado a superar esa cifra. “Hacemos lo que podemos y damos lo que podemos”, expresó Gregorio, al remarcar que cada día enfrentan el desafío de responder a la creciente necesidad.

Los responsables del merendero explicaron que están matriculados por la Municipalidad de Paraná y reciben asistencia del área de Desarrollo Social, además de aportes del Banco de Alimentos. La distribución de las raciones se realiza por la tarde y no solo convoca a los niños, sino también a familias completas de barrios cercanos como Cáritas, Bajada Grande, San Agustín, Mosconi y Alloatti.

El trabajo del personal de cocina es mucho más que preparar alimentos: implica acompañar y sostener a comunidades enteras.

El homenaje en este día buscó resaltar el valor humano de quienes, con sus manos, garantizan que la comida llegue a las mesas de quienes más lo necesitan. Elonce.com