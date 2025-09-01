Día del Cocinero de Comedores Escolares: destacan su rol, derechos y proyecciones

Cada 1° de septiembre, desde el año 2008, la provincia de Entre Ríos conmemora el Día del Cocinero de Comedores Escolares, una jornada no laborable que busca reivindicar el trabajo de miles de personas, en su mayoría mujeres, que cumplen un rol fundamental en el ámbito escolar y comunitario.
Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, recordó que “es un día muy importante porque reivindica su tarea haciendo un poco de historia. Recuerdo hace unos 20 años aproximadamente teníamos que pelear para que las cocineras sean reconocidas como empleadas públicas y hoy no quedan dudas acerca de sus derechos”.
Capacitación y jerarquización laboral
La dirigente gremial destacó que se avanza en instancias de capacitación para las trabajadoras. “Estamos trabajando para una instancia masiva de capacitación que ya se hizo el año pasado y se va a volver a repetir para que ahora ingresen con muchas posibilidades en el proceso de recategorización del año que viene”, señaló.
Además, valoró que las conquistas logradas “no solo fueron impulsadas por el sindicato, sino que lo más importante es que nuestras cocineras han tomado conciencia de su valor, de su importancia, de su tarea y colectivamente han defendido sus derechos”.
Un trabajo con compromiso social
Domínguez también remarcó el compromiso social que implica la labor diaria en las cocinas escolares y comunitarias: “Esa tarea no es solamente hacer un plato de comida, es mucho más. Es, a veces, hasta enseñar a alimentarse a un chico”. Recordó que durante la pandemia se pudo observar de cerca el rol de las cocineras en comedores, espacios que para muchas familias significaron un sostén indispensable.
Actualmente, son alrededor de 3.000 las trabajadoras en la provincia, y desde el gremio plantean que se debe profundizar en su jerarquización administrativa.
En la fecha, UPCN también denunció presiones de algunos directivos escolares y funcionarios de educación para que las cocineras asistieran a trabajar pese a que el día está establecido como no laborable. “Nos parece mal porque nadie cuestiona cuando se trata del día propio del área de educación. Creemos que se trata de una discriminación en la administración pública y eso se tiene que terminar con el convenio colectivo de trabajo”, advirtió Domínguez.
Finalmente, la dirigente vinculó la situación a una cuestión de género: “La mayoría son mujeres. El trabajo no es solo preparar comida saludable, sino también aprender a funcionar en equipo, a atender a los chicos en el momento que lo necesitan y a tener claras sus responsabilidades. Este es un mensaje de reivindicación y de promover la igualdad en el empleo público”.
En tanto, un cocinero expresó: “Es un orgullo, más que nada por el hecho de darle de comer a las criaturas. Se siente muy satisfactorio porque uno les ve la sonrisa y la gratitud que tienen ellos con todos los gestos de decirte gracias. Es placentero de ese lado”.
Desde el plano gremial, agregó: “Siempre estamos reclamando los derechos, estando al lado de ellos, acompañándolos en todos los sentidos y trabajando en capacitaciones para que puedan progresar”.
De esta manera, el Día del Empleado de Cocina en Entre Ríos no solo conmemora una conquista gremial, sino que también busca reafirmar la importancia de quienes cumplen una labor esencial en las escuelas y comunidades.