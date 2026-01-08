Comprar bikinis en Paraná: tendencias, valores y combinaciones

El verano llegó con jornadas agobiantes y fuerte movimiento en espacios recreativos, lo que reactivó la compra de bikinis y enterizas en Paraná. Muchas mujeres optan por renovar sus conjuntos para enfrentar la temporada con más comodidad, colores actuales y opciones ajustadas al cuerpo.

Desde comercios locales explicaron que una de las tendencias es combinar partes para generar varios conjuntos con pocas prendas. En diálogo con Elonce, Belén, integrante del equipo de Patuka & Donna, señaló que la posibilidad de armar conjuntos propios es lo más buscado: “Podés combinar talles, colores y marcas para que te resulte cómodo”.

Una de las tendencias es combinar partes para generar varios conjuntos con pocas. Foto: Elonce.

Precios y talles para distintos cuerpos

Consultada por los valores, indicó que existen alternativas para diferentes presupuestos: “Tenemos bikinis con 20% de descuento que quedan en 38.900 pesos y también podés armar desde 33.000”. En cuanto a las enterizas, mencionó que “se consiguen desde 42.000 pesos”.

Otra preferencia del público es la elección de talles más amplios. Sobre este punto, la entrevistada destacó: “Trabajamos corpiños hasta el talle ocho y también hay variedad en bombachas, así que no hay forma de que te quedes sin bikini o enteriza”.

Belén, miembro del equipo de Patuka & Donna. Foto: Elonce.

Modelos y colores más pedidos

Respecto a los diseños, el triangulito volvió a imponerse como clásico del verano. Según detalló, “los triangulitos son un básico que siempre con todo, con o sin base”. También mencionó que los colores vivos conviven con tonos neutros y que el negro se mantiene como imprescindible: “La malla negra es como el vestido del mismo color, siempre tenés que tener una”.

Otro punto que marcó fue la compra estratégica en tiempos económicos ajustados. “Te llevás un conjunto completo y una bombacha del mismo tono, entonces tenés dos o tres conjuntos con tres prendas”, explicó.