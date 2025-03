Chofer reveló qué causó el choque de colectivo contra comercio en Paraná

Un colectivo de la línea metropolitana chocó contra el frente de una panadería ubicada en la esquina de calles Laprida y Córdoba, en pleno centro cívico de Paraná, continuó su recorrido por algunos metros en la vereda hasta que detuvo su marcha. Como consecuencia del accidente, que se registró pasadas las 10 de este lunes, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Al respecto, el conductor de la unidad de la línea 20, señaló a Elonce que “fue sólo un susto”, a la vez que reveló qué le sucedió: “Salí de la parada y no me respondió la dirección. Muchos más datos no puedo dar, porque ya está viniendo la gente del taller de la empresa”.

El colectivero habló con Elonce

“Choqué la pared. Gracias a Dios no había nadie en la vereda en ese momento y los pasajeros que venían tampoco sufrieron lesiones de ningún tipo”, resaltó.

Aseveró que es la “primera vez” que le sucede algo así. “Qué fue lo que pasó no sé, sólo que el coche se quedó sin dirección”, acotó.

“Nadie lastimado”

Acerca de su estado de salud, manifestó que “solo tengo un dolor en el cuello” producto de la “tensión de cuando me encontré sin dirección que habré hecho una mala fuerza”.

“Los pasajeros todos reaccionaron bien, ninguno me trató mal ni nada. Venía un policía, y nadie resultó lastimado”, completó.

Uno de los empleados de La espiga de Oro, indicó que “escuchamos el ruido. Fue un golpe y nada más. Nos llamó la atención y salimos a mirar. Estamos todos bien, sin problemas”, ratificó en declaraciones a este medio.

El tránsito estuvo cortado lo que complicó el tránsito en la zona de Laprida y Córdoba, porque lo que la circulación se derivaba por las calles aledañas hasta tanto el vehículo fuera removido del lugar.