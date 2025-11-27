Por casos sospechosos de dengue en dos zonas de Paraná realizan bloqueos preventivos

En el marco del programa municipal de abordaje, monitoreo y prevención del dengue, se llevaron a cabos procedimientos preventivos en zonas de calles Churruarín y Ayacucho y el club Paracao. Instan a la población a evitar acumular agua en recipientes y descacharrizar debidamente.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que en ambas zonas “se realizaron los respectivos bloqueos preventivamente por casos sospechosos y de esta manera evitamos, en caso de confirmarse, la propagación de la enfermedad”.

La funcionaria destacó el monitoreo por ovitrampas que implementó el municipio hace unos meses. “Por medio de las ovitrampas detectamos altos índices de mosquitos en una de las zonas. Basándonos en los datos que nos aportan, seguiremos trabajando con las distintas dependencias municipales para garantizar la limpieza de la zona”, detalló.

Desde la Municipalidad se insta a la comunidad mantener limpio sus espacios, evitar tener elementos que junten agua y que respeten los días establecidos para la descacharrización.

Recomendaciones para la prevención