Atlético Paraná celebra 119 años con obras, crecimiento deportivo y fuerte compromiso social

REDACCIÓN ELONCE
La histórica entidad cumple un nuevo aniversario y lo festeja atravesando un destacado presente deportivo. Desde la dirigencia resaltaron a Elonce las obras en marcha, el trabajo con las divisiones inferiores y la función social que cumple el club.
Atlético Paraná celebra este martes sus 119 años de historia consolidado como una de las instituciones deportivas más emblemáticas de la capital entrerriana. En el marco del aniversario, dirigentes destacaron el presente deportivo del club, las obras que se ejecutan en sus instalaciones y el fuerte compromiso social que mantiene con la comunidad.
David Cáceres, integrante de la comisión directiva, remarcó a Elonce que la entidad continúa creciendo sin perder de vista sus raíces y su vínculo con la ciudad. "Hoy cumplimos 119 años de historia, de pasión y de amor por nuestros colores en un club que tiene el orgullo de llevar el mismo nombre de la ciudad y que acompañó gran parte del crecimiento de Paraná", expresó.
El dirigente recordó que la institución tuvo sus primeros pasos en la zona de Cinco Esquinas antes de radicarse definitivamente en el predio que ocupa en la actualidad, sobre calle Ruperto Pérez 273.
Un presente deportivo alentador
Atlético Paraná atraviesa un momento destacado dentro del fútbol local, luego de haber conquistado la Superfinal que enfrentó a los campeones de la temporada 2025.
Además, el equipo se encuentra a las puertas de disputar una nueva definición en la Copa Túnel Subfluvial frente a Patronato, uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico regional.
"Arrancamos el año saliendo campeones y estamos a vísperas de jugar una nueva final. Estamos muy contentos por este presente", sostuvo Cáceres.
El dirigente también recordó el paso del club por categorías del fútbol profesional argentino, una etapa que marcó a varias generaciones de simpatizantes.
Obras para seguir creciendo
Paralelamente al desarrollo deportivo, la institución lleva adelante un importante plan de mejoras en sus instalaciones. Entre las obras realizadas recientemente se encuentra el cerramiento del predio ubicado en calles Zárobe y Espejo, donde entrenan cerca de 400 chicos que integran las divisiones inferiores.
También avanzan trabajos de puesta en valor en el salón social, incluyendo impermeabilización de techos, arreglos estructurales, pintura y renovación completa de la iluminación con tecnología LED.
En la cocina se incorporó equipamiento industrial y nuevas mesadas de acero inoxidable, mientras que continúan las mejoras en los sanitarios del sector de piletas y otros espacios de uso común.
"Hace muy poco también, durante el último Torneo Regional, pusimos en valor nuestra pensión, que es donde se albergan los chicos que nos eligen para disputar este tipo de torneo”, agregó Cáceres.
“También es una muestra del trabajo conjunto. Nuestros jugadores, que están en vísperas de disputar esta final, decidieron junto con la dirigencia que los premios económicos que reparte la Liga Paranaense y la Liga Santafesina se inviertan en el club. En caso de lograr el campeonato, el premio es de 15 millones de pesos y, de no hacerlo, de 11 millones. Hemos decidido con el plantel destinar todo lo que se gane a mejorar su día a día, ya sea en el gimnasio o en los vestuarios. Requiere mucho esfuerzo, tiempo humano e inversión económica, pero de a poco vamos avanzando y queremos que el club siga creciendo”, comunicó.
La función social como bandera
Uno de los aspectos destacados por la dirigencia es el rol social que Atlético Paraná desempeña desde hace años.
Según explicó Cáceres, el club presenta una de las estructuras de divisiones inferiores más importantes de la Liga Paranaense y procura que la cuestión económica no sea un impedimento para la práctica deportiva.
"Siempre tuvimos claro que la institución debía tener una vocación social. Tenemos una cuota deportiva muy baja y muchos chicos becados. Buscamos que todos puedan jugar al fútbol y que la cuestión monetaria no sea un impedimento para la práctica", afirmó.
Además, resaltó que el club participa activamente en acciones solidarias y comunitarias, como la jornada de Once por Todos-Ayudar Hace Bien, promoviendo valores como el compañerismo, la inclusión y la solidaridad.
Una pasión que atraviesa generaciones
Con más de dos décadas de trabajo dirigencial, Cáceres definió a Atlético Paraná como una parte fundamental de su vida. "Hace más de 21 años que integro la comisión directiva. Me tocó festejar muchas veces y también llorar otras tantas. Es parte de mi vida, es mi segundo hogar", expresó.
Finalmente, invitó a los socios e hinchas a acompañar los desafíos deportivos que se avecinan y a celebrar juntos el nuevo aniversario de una de las instituciones más tradicionales del deporte entrerriano.
"Vamos a esperar estas finales y, salga como salga, vamos a reunirnos para festejar no solo nuestro aniversario, sino también el muy buen presente deportivo que estamos viviendo", concluyó.