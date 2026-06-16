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Haciendo Comunidad Propuesta cultural para conocer la capital entrerriana

Invitan a un desayuno histórico para recorrer los orígenes y la evolución de Paraná

La actividad denominada "Paraná, de poblado a villa, de villa a ciudad" se realizará el sábado 20 de junio. Habrá una charla sobre la historia local, música, sorteos y un recorrido guiado por la Plaza 1º de Mayo.

16 de Junio de 2026
Desayuno histórico en Paraná para conocer los orígenes de la ciudad
Desayuno histórico en Paraná para conocer los orígenes de la ciudad

La actividad denominada "Paraná, de poblado a villa, de villa a ciudad" se realizará el sábado 20 de junio. Habrá una charla sobre la historia local, música, sorteos y un recorrido guiado por la Plaza 1º de Mayo.

Se realizará una nueva edición de los tradicionales desayunos históricos, una propuesta cultural que invita a conocer y profundizar la historia de la capital entrerriana a través de un encuentro participativo y abierto a la comunidad.

 

En esta oportunidad, la actividad llevará por título "Paraná, de poblado a villa, de villa a ciudad" y estará enfocada en el proceso de crecimiento y transformación de la ciudad, sus protagonistas, edificios emblemáticos, monumentos y paisajes que marcaron distintas etapas de su desarrollo.

 

La jornada se desarrollará el próximo sábado 20 de junio a partir de las 9.15, en un espacio ubicado sobre calle Buenos Aires 60.

 

Historia, café y recorrido guiado

Los organizadores adelantaron que el encuentro combinará la divulgación histórica con un espacio de intercambio entre los participantes, acompañado por un desayuno y distintas actividades recreativas.

 

Además de la charla principal, habrá música en vivo, sorteos y un breve recorrido por la Plaza 1º de Mayo, considerada uno de los espacios más representativos y significativos de la historia de Paraná.

 

La propuesta busca acercar el patrimonio histórico local a vecinos y visitantes interesados en conocer más sobre los orígenes y la evolución de la ciudad.

 

Cómo participar

Las personas interesadas en asistir podrán realizar reservas comunicándose al teléfono 343-4041948.

 

La actividad forma parte de una serie de encuentros que se desarrollan periódicamente con el objetivo de difundir la historia regional y promover el conocimiento del patrimonio cultural de Paraná.

Temas:

Paraná historia de Paraná
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