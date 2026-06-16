Invitan a un desayuno histórico para recorrer los orígenes y la evolución de Paraná

La actividad denominada "Paraná, de poblado a villa, de villa a ciudad" se realizará el sábado 20 de junio. Habrá una charla sobre la historia local, música, sorteos y un recorrido guiado por la Plaza 1º de Mayo.
Se realizará una nueva edición de los tradicionales desayunos históricos, una propuesta cultural que invita a conocer y profundizar la historia de la capital entrerriana a través de un encuentro participativo y abierto a la comunidad.
En esta oportunidad, la actividad llevará por título "Paraná, de poblado a villa, de villa a ciudad" y estará enfocada en el proceso de crecimiento y transformación de la ciudad, sus protagonistas, edificios emblemáticos, monumentos y paisajes que marcaron distintas etapas de su desarrollo.
La jornada se desarrollará el próximo sábado 20 de junio a partir de las 9.15, en un espacio ubicado sobre calle Buenos Aires 60.
Historia, café y recorrido guiado
Los organizadores adelantaron que el encuentro combinará la divulgación histórica con un espacio de intercambio entre los participantes, acompañado por un desayuno y distintas actividades recreativas.
Además de la charla principal, habrá música en vivo, sorteos y un breve recorrido por la Plaza 1º de Mayo, considerada uno de los espacios más representativos y significativos de la historia de Paraná.
La propuesta busca acercar el patrimonio histórico local a vecinos y visitantes interesados en conocer más sobre los orígenes y la evolución de la ciudad.
Cómo participar
Las personas interesadas en asistir podrán realizar reservas comunicándose al teléfono 343-4041948.
La actividad forma parte de una serie de encuentros que se desarrollan periódicamente con el objetivo de difundir la historia regional y promover el conocimiento del patrimonio cultural de Paraná.