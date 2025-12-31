Habilitaron ocho fiestas privadas por Año Nuevo en Paraná

La Municipalidad de Paraná diagramó un operativo especial de fiscalización y control por las celebraciones de Año Nuevo, con ocho fiestas habilitadas y un seguimiento permanente durante la madrugada y las primeras horas del día jueves. Las tareas incluirán controles previos, presencia de inspectores y trabajo coordinado con la Policía para garantizar la seguridad en eventos de gran convocatoria.

El secretario municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó que se trata de fiestas extraordinarias, es decir, eventos que no se realizan de manera habitual y que requieren un proceso especial de habilitación. “Son fiestas de magnitud, normalmente superan las mil personas y se desarrollan en lugares no habituales”, señaló.

Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales / Héctor Bergara (foto Elonce)

Bergara indicó que las celebraciones más convocantes se concentrarán en inmediaciones al Túnel Subfluvial, particularmente donde se desarrollarán eventos privados en las sedes El Plumazo y Golf del Club Atlético Estudiantes (CAE); además de otros festejos en Club Pucará, los boliches ubicados en El Thompson y en El Castillo -sobre avenida de Las Américas al final-.

En ese marco, se verificaron previamente los planes de evacuación, la disposición de vallas, escenarios y condiciones generales de seguridad. “Todo eso se chequea antes y, al momento del evento, trabajamos de manera conjunta con la Policía”, afirmó.

Horarios, afters y desconcentración

En relación con los horarios, el funcionario explicó que, debido a la celebración de Año Nuevo, se estableció una tolerancia especial para la finalización de los eventos. “Los eventos habituales de fin de semana terminan a las 6, pero en este caso, habrá una tolerancia hasta las 6:30 o 7 para que baje el volumen de la música para lograr la desconcentración”, detalló. El objetivo será que hacia las 8 de la mañana, los asistentes se retiren por completo, tal como ocurrió en Navidad.

Otra de las novedades fue la habilitación municipal de eventos conocidos como “afters”, que comienzan más tarde y se extienden hasta el mediodía. Bergara aclaró que uno de estos encuentros se autorizó hace meses atrás como "una prueba piloto" y, según confirmó, la experiencia no registró incidentes. "Los afters se habilitan de manera puntual y en lugares específicos, sin viviendas cercanas, porque la música se extiende hasta el mediodía", fundamentó.

El operativo de control se concentrará especialmente entre la 1 y las 8 de la mañana, con énfasis en la desconcentración y en la seguridad vial. En algunos sectores se prevén cortes de tránsito temporales debido a la salida masiva de personas.

Habilitaron ocho fiestas privadas por Año Nuevo en Paraná

Por último, el secretario municipal advirtió que las fiestas no autorizadas serán clausuradas de manera inmediata. “Una fiesta sin habilitación no tiene garantías de seguridad, ni sanitarios suficientes ni presencia policial. Ante la detección de un evento no autorizado, se clausurará directamente”, afirmó. Desde el Municipio destacaron que el objetivo del operativo será garantizar festejos ordenados y seguros durante la llegada del Año Nuevo.