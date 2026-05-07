Adultos mayores reclamaron soluciones por falta de energía y pileta climatizada en el CFE Nº1 de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Usuarios del Centro de Educación Física Nº 1, que funciona en la Escuela Hogar de Paraná, se autoconvocaron para exigir respuestas ante la falta de energía eléctrica y la imposibilidad de utilizar la pileta climatizada, registró Elonce.
Usuarios del Centro de Educación Física Nº 1 de Paraná se autoconvocaron este jueves para reclamar soluciones urgentes ante la falta de energía eléctrica y los problemas que impiden el funcionamiento de la pileta climatizada dentro del predio de la Escuela Hogar "Eva Perón".
Según manifestaron, el establecimiento permanece sin electricidad desde hace casi un mes y la pileta climatizada no puede utilizarse desde el inicio del ciclo anual debido a inconvenientes técnicos vinculados primero a la bomba y posteriormente a la caldera.
Al respecto, la tesorera de la cooperadora, Cali de Masset, explicó a Elonce que la situación afecta especialmente a adultos mayores que concurren diariamente al centro para realizar actividades deportivas y recreativas. “Somos personas mayores y necesitamos hacer actividad física por cuestiones de salud”, expresó.
Más de 600 personas afectadas
De acuerdo a lo informado por las representantes de la cooperadora, cerca de 800 personas se inscribieron este año para participar de las distintas propuestas del centro, aunque actualmente asisten alrededor de 600 debido a la falta de funcionamiento de la pileta climatizada.
Las actividades se desarrollan durante toda la jornada, desde la mañana hasta la noche, con propuestas deportivas y recreativas destinadas principalmente a adultos mayores.
“Los profesores hacen un gran esfuerzo y continúan brindando actividades fuera del agua a pesar de todas las dificultades”, destacó Cali de Masset.
Problemas eléctricos y reclamos
Desde la cooperadora señalaron que las autoridades educativas ya realizaron los reclamos correspondientes ante organismos provinciales y que incluso hubo inspecciones técnicas para evaluar el estado de las instalaciones.
Según explicaron, los informes determinaron la necesidad de reemplazar completamente el sistema eléctrico y mejorar la capacidad de la caldera que abastece a la pileta climatizada.
Por su parte, la secretaria de la cooperadora, Graciela Armándola, remarcó además la necesidad de independizar el suministro eléctrico del CEF respecto de la Escuela Hogar. “Necesitamos un sistema eléctrico independiente para el CEF porque la Escuela Hogar tiene mucho consumo por la panadería, lavandería y otras actividades”, sostuvo.
Actividades en espacios reducidos
Ante la imposibilidad de utilizar algunos sectores por la falta de energía, los profesores reorganizaron las clases en otros espacios disponibles dentro del predio.
Una de las asistentes relató que en varias oportunidades debieron entrenar en pasillos o zonas improvisadas debido a las condiciones del lugar. “Necesitamos nuestro espacio para hacer actividad física y hoy no lo tenemos en condiciones”, señaló.
Las mujeres que participaron de la protesta insistieron en que el reclamo apunta a obtener una pronta respuesta debido a que el año ya se encuentra avanzado y las actividades siguen funcionando de manera limitada.
“El tiempo administrativo corre distinto, pero nosotros necesitamos esto por salud”, concluyeron.