Sabores de río y un clásico dulce para la mesa familiar: las recetas de La Cocina del Once

REDACCIÓN ELONCE
Las recetas con sabores de río en La Cocina del Once tuvieron como protagonistas al pescado regional, las verduras y preparaciones sencillas. El menú incluyó croquetas, boga con papas rústicas y un crêpe con banana y dulce de leche.
Las recetas con sabores de río en La Cocina del Once fueron protagonistas este jueves de una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce, que presentó un menú de tres pasos con pescado regional, vegetales y un clásico dulce como cierre. La propuesta combinó diferentes técnicas con ingredientes accesibles para reproducir los platos en casa.
Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, el programa comenzó con croquetas de pescado acompañadas por salsa al verdeo. Como plato principal, la propuesta fue boga con papas rústicas, verduras salteadas y ensalada fresca.
Para completar el menú, el postre recuperó una combinación tradicional: crêpes rellenos con banana y dulce de leche. De esta manera, la edición recorrió sabores vinculados al río y terminó con una preparación sencilla y característica de la cocina argentina.
Croquetas de pescado con salsa al verdeo
Para la entrada se necesitaron 600 gramos de surubí o merluza sin espinas, un atado y medio de cebolla de verdeo, media cebolla común, dos dientes de ajo, tres huevos, una taza más cuatro cucharadas de pan rallado, dos cucharadas de queso rallado, dos de perejil picado y un limón. Además, se utilizaron 200 mililitros de crema de leche, 50 mililitros de vino blanco, aceite para freír, sal, pimienta y nuez moscada.
Para elaborar las croquetas, primero se cocinó el pescado y se lo desmenuzó cuidadosamente, verificando que no quedaran espinas. Luego se mezcló con cebolla, ajo, parte del verdeo y perejil picados. Se incorporaron los huevos, el queso rallado y el pan rallado hasta conseguir una preparación que pudiera moldearse.
Con la mezcla se formaron las croquetas, se pasaron por pan rallado y se frieron en aceite caliente hasta alcanzar una superficie dorada. Para la salsa, se rehogó el verdeo restante, se añadió el vino blanco y, una vez reducido, se incorporó la crema. Se condimentó y se sirvió junto con las croquetas.
Boga con papas rústicas y verduras
El plato principal requirió una boga limpia de entre 1,2 y 1,5 kilos o cuatro filetes de aproximadamente 300 gramos cada uno. También se utilizaron cuatro papas medianas, un zucchini, un morrón rojo, una cebolla, una zanahoria para el salteado, otras dos para la ensalada, un cuarto de repollo blanco y dos limones.
Para condimentar se sumaron ajo, perejil, aceite, pimentón, romero, sal gruesa, tomillo y vinagre. Las papas se cortaron en gajos, se condimentaron con aceite, pimentón, romero y sal y se cocinaron hasta quedar doradas por fuera y tiernas en su interior.
La boga se condimentó con limón, ajo, perejil y hierbas antes de cocinarla hasta alcanzar el punto adecuado. Por separado se saltearon zucchini, morrón, cebolla y zanahoria. La guarnición se completó con una ensalada fresca elaborada con repollo blanco y zanahoria, condimentada con aceite, vinagre y sal.
Crêpe con banana y dulce de leche
El cierre dulce se realizó con dos huevos, 250 mililitros de leche, 125 gramos de harina 0000, una cucharada de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharada de manteca. Para el relleno se utilizaron 400 gramos de dulce de leche repostero y tres bananas, mientras que el azúcar impalpable permitió completar la presentación.
Para preparar la masa se mezclaron los huevos con la leche, el azúcar y la esencia de vainilla. Luego se agregó progresivamente la harina para evitar grumos y, finalmente, la manteca derretida. La preparación debía quedar fluida y homogénea.
En una sartén caliente apenas enmantecada se colocaron pequeñas porciones de masa y se cocinaron de ambos lados. Cada crêpe se rellenó con dulce de leche y rodajas de banana, se dobló y se terminó con azúcar impalpable. Así, La Cocina del Once completó un menú que comenzó con productos del río y terminó con uno de los sabores dulces más tradicionales.