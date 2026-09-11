La Cocina del Once: tres recetas para preparar un menú completo durante el fin de semana

La Cocina del Once presentó tres recetas para un menú completo: polenta grillada con cherrys y queso especiado, matambre arrollado con coleslaw y cheesecake de frutillas. Los ingredientes y el paso a paso para preparar cada plato.
La Cocina del Once presentó tres recetas para preparar un menú completo durante el fin de semana, con alternativas que recorrieron desde una entrada a base de polenta hasta un clásico matambre arrollado y un cheesecake de frutillas para el postre.
En una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce, el chef Leonardo López estuvo al frente de las preparaciones y mostró los procedimientos, combinaciones y tiempos de cocción necesarios para reproducir los platos en casa.
El menú tuvo como característica común la utilización de ingredientes accesibles y elaboraciones tradicionales, con algunos toques diferentes para conseguir una comida completa.
Polenta grillada con cherrys y queso especiado
Ingredientes: 200 gramos de polenta; 600 ml de caldo; ajo; manteca; aceite de oliva; sal y pimienta; ají molido, opcional; 50 gramos de queso parmesano; tomates cherrys y queso especiado.
Elaboración: cocinar la polenta en el caldo, revolviendo para evitar la formación de grumos. Incorporar ajo, manteca y queso parmesano y condimentar con sal, pimienta y, si se desea, ají molido.
Una vez lista, extender la preparación y dejarla enfriar hasta que tome consistencia. Cortar en porciones y grillarlas con aceite de oliva hasta dorar ambos lados. Servir acompañadas por los tomates cherrys y el queso especiado.
Matambre arrollado con coleslaw
Ingredientes para el matambre: 1 kilo de matambre; medio morrón rojo; 1 zanahoria; 2 cebollas de verdeo; 2 dientes de ajo; perejil; huevos; ají molido; pimentón; mostaza; sal; pimienta; aceite e hilo.
Ingredientes para la coleslaw: ¼ de repollo blanco; ¼ de repollo morado; 2 zanahorias; ½ cebolla morada; 150 gramos de mayonesa; 100 gramos de crema o yogur; 1 cucharada de mostaza; 1 cucharada de vinagre de manzana; 1 cucharadita de azúcar; jugo de medio limón; sal y pimienta.
Elaboración: limpiar y emparejar el matambre, condimentar y untar con mostaza. Distribuir sobre la carne el morrón, la zanahoria, el verdeo, el ajo, el perejil y los huevos en línea. Enrollar firmemente, atar y envolver con papel aluminio.
Cocinar a 170 °C durante aproximadamente dos horas. Retirar el aluminio y llevar nuevamente al horno durante algunos minutos para dorar. Dejar reposar antes de cortar.
Para la coleslaw, cortar los repollos, las zanahorias y la cebolla en juliana. Mezclar aparte mayonesa, crema o yogur, mostaza, vinagre, azúcar y limón. Salpimentar, incorporar el aderezo a los vegetales y refrigerar durante 30 minutos antes de servir.
Cheesecake de frutillas
Ingredientes: para la base, 200 gramos de galletitas dulces y 90 gramos de manteca. Para el relleno, 600 gramos de queso crema, 180 gramos de azúcar, 3 huevos, 200 ml de crema, 1 cucharadita de vainilla, ralladura de un limón y 200 gramos de frutillas. Para la cobertura, 250 gramos de frutillas, 80 gramos de azúcar, jugo de medio limón y una cucharadita de maicena opcional.
Elaboración: procesar las galletitas, mezclarlas con la manteca y distribuirlas presionando sobre un molde de 22 centímetros. Llevar a la heladera.
Batir suavemente el queso crema con el azúcar. Incorporar los huevos de a uno y añadir crema, vainilla, ralladura de limón y frutillas en cubos. Volcar sobre la base y cocinar a 160 °C entre 45 y 55 minutos. Apagar el horno y dejar enfriar el cheesecake en su interior.
Para terminar, cocinar las frutillas de la cobertura con azúcar y limón. Se puede incorporar maicena para obtener una consistencia más espesa. Dejar enfriar, distribuir sobre el cheesecake y decorar con frutillas frescas antes de servir.