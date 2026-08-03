REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once tuvo una nueva edición con Sebastián Rodríguez Vivanco y la conducción de Danisa Todoro. El chef preparó brochettes de salchicha, churrasquito de cerdo con cremoso de champiñones y un mousse de frutillas.
La Cocina del Once presentó un menú con cerdo y un irresistible mousse de frutillas este lunes, durante una nueva edición del tradicional espacio gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro, el programa volvió a combinar cocina, actualidad y productos regionales.
En esta oportunidad, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco fue el encargado de desarrollar una propuesta de tres pasos en la que tuvieron protagonismo la carne de cerdo y productos entrerrianos de Granalier. Las preparaciones fueron pensadas con técnicas sencillas y alternativas que pueden reproducirse en casa.
El menú comenzó con brochettes de salchicha con mozzarella y tempura, continuó con churrasquito de cerdo acompañado por un cremoso de champiñones y finalizó con un mousse de frutillas con frutas frescas.
Brochettes de salchicha con mozzarella y tempura
Para la entrada se necesitaron dos salchichas, dos palitos de brochette, cuatro fetas de mozzarella, un huevo, 300 gramos de harina leudante, cerveza, sal, aceite para freír y cantidad necesaria de masa de tempura.
La preparación comenzó envolviendo cada salchicha con las fetas de mozzarella para luego colocarles los palitos. Para la tempura se mezclaron el huevo, la harina, la cerveza y la sal hasta conseguir una masa espesa.
Los brochettes fueron cubiertos completamente con la mezcla y posteriormente cocinados en abundante aceite caliente hasta conseguir una cobertura dorada. Como acompañamiento, el chef propuso servirlos con kétchup o mostaza.
Churrasquito de cerdo con cremoso de champiñones
Para el plato principal se utilizaron 350 gramos de churrasquito de cerdo, 150 gramos de champiñones frescos, cebolla, ajo, harina, leche, crema, laurel y caldo de verduras. La carne se cortó en tiras y se cocinó lentamente sobre una plancha, previamente condimentada.
La salsa comenzó con un sofrito de cebolla al que se incorporaron los champiñones, ajo y laurel. Una vez cocidos los ingredientes, se añadió harina y luego leche, crema y caldo hasta conseguir una consistencia cremosa.
Como guarnición se prepararon papas duquesa en forma de pequeños canastos. Para ello se realizó un puré homogéneo con papas hervidas, yema y manteca. Con una manga se formaron las porciones, que fueron pintadas con yema y cubiertas con queso rallado antes de la cocción. Finalmente, se rellenaron con una preparación cremosa de ajo y queso.
Mousse de frutillas para cerrar el menú
El momento dulce llegó con un mousse preparado con 400 gramos de frutillas, claras de huevo, 300 gramos de crema, gelatina sin sabor, azúcar y banana.
Primero se realizó un merengue suizo a baño María, utilizando una proporción de una parte de claras por dos de azúcar. Paralelamente, se procesaron las frutillas y se mezclaron con la crema.
Finalmente se incorporaron el merengue y la gelatina previamente hidratada. Se agregaron trozos de frutilla y banana y la preparación fue llevada al frío hasta conseguir la consistencia adecuada. Así, La Cocina del Once completó otra edición con tres alternativas para disfrutar y recrear en casa.