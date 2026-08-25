La Cocina del Once presentó tres recetas dulces: torta de espinaca, cake pops y cupcakes

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas dulces fáciles de reproducir en casa: torta verde de espinaca y chocolate, cake pops y cupcakes. Sebastián Celecia explicó junto a Danisa Todoro los ingredientes, técnicas y pasos necesarios para cada preparación.
La Cocina del Once presentó tres recetas dulces en una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce: una original torta verde de espinaca y chocolate, coloridos cake pops y cupcakes de vainilla o chocolate. Las propuestas combinaron técnicas de pastelería con procedimientos sencillos para poder repetirlas en casa.
Con la conducción de Danisa Todoro y la participación del chef Sebastián Celecia, el programa recorrió las diferentes etapas necesarias para conseguir buenos resultados. La propuesta contó además con productos de Merlín Cotillón para la elaboración y decoración de las preparaciones.
Durante la emisión, el foco estuvo puesto tanto en las recetas como en algunos procedimientos fundamentales de la pastelería: integrar correctamente los ingredientes, respetar las temperaturas y los tiempos de cocción y esperar el enfriado antes de avanzar con las decoraciones.
Torta verde de espinaca y chocolate
Para la primera receta se necesitan cuatro huevos, 200 gramos de azúcar, 300 gramos de harina leudante, un paquete de espinaca fresca, 125 cc de leche, 80 gramos de manteca fundida, esencia de vainilla y chocolate semiamargo para decorar.
La elaboración comienza lavando cuidadosamente las hojas de espinaca. Luego deben colocarse en una licuadora o mixer junto con la leche y procesarse hasta conseguir una pasta verde homogénea. Por separado, se baten los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una preparación aireada.
A esa mezcla se incorpora la espinaca procesada y la manteca fundida. Posteriormente se agrega, de manera gradual y con movimientos envolventes, la harina leudante previamente tamizada. La preparación se coloca en un molde enmantecado o cubierto con papel manteca y se cocina en horno precalentado a 180 °C durante entre 25 y 40 minutos, dependiendo del horno y del tamaño del recipiente.
El chocolate, el toque final de la torta
Para comprobar que la torta está lista se puede introducir un palillo en el centro. Si sale seco o únicamente con algunas migas adheridas, sin restos de masa líquida, significa que alcanzó el punto adecuado.
Una vez retirada del horno, debe enfriarse completamente antes de desmoldarla. El paso final consiste en derretir chocolate semiamargo y distribuirlo sobre la superficie como decoración.
La combinación permite conseguir un bizcochuelo de intenso color verde gracias a la espinaca, contrastado con el chocolate de la cobertura. La propuesta se destacó como una alternativa diferente para incorporar este vegetal dentro de una preparación dulce.
Cake pops: una opción para aprovechar bizcochuelos
La segunda receta fueron los cake pops. Para elaborarlos se requieren 180 gramos de migas o restos de bizcochuelo o cupcakes; aproximadamente 130 gramos de dulce de leche, ganache, mermelada o crema; chocolate de cobertura o baño de repostería; palitos y perlitas, granas u otras decoraciones.
Primero hay que desmenuzar completamente el bizcochuelo hasta conseguir migas finas. Después se incorpora gradualmente el dulce de leche o el relleno elegido hasta formar una masa húmeda y maleable. La cantidad puede modificarse de acuerdo con la humedad que ya tenga la preparación utilizada como base.
Con la masa se forman bolitas de tamaños similares, compactándolas suavemente con las manos. Luego se colocan sobre papel manteca o una plancha de silicona y se llevan a la heladera durante 20 a 30 minutos para que adquieran firmeza.
Cómo conseguir una cobertura firme
Mientras las bolitas se enfrían, se derrite el chocolate. En caso de utilizar chocolate real, debe templarse correctamente para obtener posteriormente una cobertura firme y brillante.
El siguiente paso consiste en mojar la punta del palito en chocolate e introducirla en cada bolita. Después se llevan nuevamente unos minutos al frío para fijarlo. Finalmente, cada cake pop se sumerge completamente en el chocolate y se deja escurrir el excedente.
Antes de que la cobertura se endurezca se agregan granas, perlitas o la decoración elegida. Los cake pops deben reposar hasta que el chocolate quede firme y luego conservarse en un sitio fresco y seco o en la heladera, dependiendo del relleno empleado.
Cupcakes de vainilla o chocolate
La tercera propuesta de La Cocina del Once simplificó todavía más el procedimiento. Para estos cupcakes se necesita un paquete de premezcla Keuken para cupcakes, tres huevos, 125 cc de agua y 125 cc de aceite.
Todos los ingredientes se colocan juntos y se mezclan durante aproximadamente dos o tres minutos a velocidad media, hasta obtener una preparación uniforme. Luego se distribuye la masa en moldes para cupcakes, calculando entre 60 y 70 gramos por unidad.
Los cupcakes se llevan a un horno a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos. Una vez terminada la cocción, deben enfriarse antes de decorarlos. A partir de allí pueden personalizarse con coberturas y elementos decorativos a gusto, completando así las tres propuestas dulces de una nueva edición de La Cocina del Once.