La Cocina del Once preparó chorizos a la pomarola, pollo al horno y un postre frutal

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú completo para cuatro personas, con recetas ideales para compartir. Lorena Sánchez elaboró sandwichitos de chorizo a la pomarola, pata muslo al horno con arroz primavera y una ensalada de frutas frescas con menta. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó una nueva edición dedicada a las preparaciones caseras, abundantes y fáciles de compartir. En el marco del Mes de las juntadas, la cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, elaboró un menú de tres pasos que combinó carnes, verduras de estación y frutas frescas, con propuestas pensadas para disfrutar en familia o con amigos.
El programa contó con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de Carnicerías Vital, proveedor oficial de las carnes utilizadas. Durante la emisión se compartieron técnicas de cocción, recomendaciones para combinar ingredientes y alternativas para conseguir platos sabrosos sin recurrir a procedimientos complejos.
La propuesta incluyó sandwichitos de chorizo a la pomarola con queso en hebras como entrada; pata muslo al horno con hierbas aromáticas, acompañado de arroz primavera y mayonesa casera de huevo duro y limón, como plato principal; y una ensalada de frutas con menta para cerrar el menú.
Sandwichitos de chorizo a la pomarola: una entrada abundante
La primera preparación estuvo dedicada a un clásico de las reuniones familiares. Los chorizos se combinaron con una salsa de tomate casera, aromatizada con especias, y se sirvieron dentro de pequeños panes con queso en hebras.
Ingredientes para cuatro personas:
- 4 chorizos y 4 pancitos chicos.
- 1 cebolla mediana, 2 tomates maduros y 1 diente de ajo.
- 200 gramos de puré de tomate.
- 100 gramos de queso en hebras.
- Aceite, sal, pimentón, orégano y laurel.
Preparación: Primero, se colocaron los chorizos en una olla con agua y se hirvieron hasta completar su cocción. Luego, se retiraron, se dejaron entibiar y se les quitó la piel. Una vez listos, se cortaron en rodajas y se reservaron.
Para preparar la pomarola, se picaron la cebolla, el ajo y los tomates. En una sartén con aceite se rehogaron los primeros dos ingredientes y posteriormente se incorporaron los tomates frescos junto con el puré. La salsa se condimentó con sal, pimentón, orégano y laurel, y se cocinó a fuego suave hasta concentrar los sabores.
Finalmente, se agregaron las rodajas de chorizo y se cocinaron durante algunos minutos más. La preparación se distribuyó dentro de los pancitos y se terminó con abundante salsa y queso en hebras.
Pata muslo al horno con hierbas aromáticas
El plato principal tuvo como protagonista al pollo, preparado con condimentos tradicionales y un toque de limón. La cocción al horno permitió obtener piezas doradas por fuera y jugosas en su interior.
Ingredientes para cuatro personas:
- 4 patas muslo de pollo, aproximadamente 1,5 kilos.
- Aceite y sal.
- Pimentón, ajo y orégano.
- Romero y otras hierbas aromáticas.
- Jugo de limón.
Preparación: Lorena Sánchez comenzó limpiando las piezas de pollo y distribuyendo los condimentos sobre toda su superficie. Incorporó aceite y jugo de limón para completar la preparación.
Posteriormente, colocó las patas muslo en una fuente y las llevó al horno a temperatura media-alta durante aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas.
La recomendación fue comprobar que el pollo estuviera completamente cocido en el centro antes de retirarlo. Como referencia de seguridad alimentaria, la temperatura interna debe alcanzar los 74 °C.
Arroz primavera: una guarnición colorida y fresca
Para acompañar el pollo, la cocinera preparó una ensalada de arroz con vegetales, una alternativa que puede elaborarse con anticipación y conservarse refrigerada hasta el momento de servir.
Ingredientes para cuatro personas:
- 300 gramos de arroz.
- Medio morrón rojo, medio verde y medio amarillo.
- 1 zanahoria.
- 1 lata de choclo.
- 1 lata chica de arvejas.
- Sal.
Preparación: Se colocó el arroz en una olla con abundante agua y sal. Luego se incorporó la zanahoria cortada en pequeños cubos para que se cocinara junto con el cereal.
Cuando el arroz estuvo casi listo, se agregaron los tres morrones cortados en daditos. Posteriormente, se incorporaron los granos de choclo y las arvejas previamente escurridas.
Una vez alcanzado el punto de cocción, se enfrió rápidamente con agua fría, se coló y se dejó escurrir. Finalmente, se integró con la mayonesa casera y se llevó a refrigeración.
Mayonesa casera de huevo duro y limón
Uno de los detalles distintivos del menú fue la elaboración de una mayonesa a base de huevos completamente cocidos, que aportó cremosidad al arroz primavera.
Ingredientes:
- 2 huevos duros.
- Entre 150 y 200 centímetros cúbicos de aceite.
- Ralladura y jugo de limón.
- Sal.
Preparación: Primero, se hirvieron los huevos hasta que estuvieron completamente cocidos. Después de pelarlos y dejarlos enfriar, se colocaron en el vaso de una procesadora.
Se añadió sal, ralladura y jugo de limón. Mientras se procesaban los ingredientes, se incorporó el aceite gradualmente hasta conseguir una crema suave y homogénea.
La mayonesa se mantuvo refrigerada hasta su utilización y se incorporó al arroz para lograr una preparación cremosa.
Ensalada de frutas frescas con menta para el postre
El cierre de La Cocina del Once estuvo dedicado a una opción fresca, con frutas de primavera y un toque aromático de menta. La combinación incluyó frutas naturales y duraznos en almíbar.
Ingredientes para cuatro personas:
- 4 naranjas para exprimir.
- 2 bananas y 2 manzanas.
- 2 kiwis y 200 gramos de frutillas.
- Ananá, opcional.
- Duraznos en lata y parte de su almíbar.
- Hojitas de menta fresca.
- Azúcar, opcional.
Preparación: Se exprimieron las naranjas y se reservó el jugo. Después, se cortaron las bananas, manzanas, kiwis y el ananá en pequeños cubos. Las frutillas se lavaron, se les retiraron las hojas y se cortaron en cuartos. También se trozaron los duraznos en almíbar.
Todas las frutas se colocaron en un recipiente amplio y se mezclaron suavemente con el jugo de naranja y una parte del almíbar. La preparación se llevó a refrigeración y, antes de servirla, se incorporaron las hojas de menta fresca.
De esta manera, La Cocina del Once completó otra edición del Mes de las juntadas, con recetas tradicionales, ingredientes accesibles y alternativas para organizar una comida completa alrededor de la mesa.