La Cocina del Once preparó bites de pescado de río y un fresco tartar de surubí

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó dos recetas con pescado de río: bites crocantes acompañados por salsa cevicheada y un tartar de surubí. El ciclo conducido por Danisa Todoro mostró los ingredientes y el paso a paso para prepararlos en casa.
La Cocina del Once preparó bites de pescado de río y un tartar de surubí durante una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce, que este jueves volvió a encender las hornallas con una propuesta basada en productos regionales y preparaciones sencillas.
Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, el programa presentó un menú que comenzó con una bruschetta y continuó con bites de río acompañados por una salsa cevicheada. Como plato principal, la propuesta fue un tartar de surubí, suave y fresco, con notas cítricas.
La nueva edición mantuvo una de las características del ciclo: recetas posibles de replicar en casa, consejos prácticos y el aprovechamiento de ingredientes vinculados con la gastronomía regional.
Bites de pescado de río: ingredientes y preparación
Para preparar los bites de río se necesitaron 100 gramos de pescado de río, 100 gramos de harina común, cinco gramos de la parte verde de cebolla de verdeo, aceite de oliva, sal y pimienta.
El primer paso consistió en picar finamente el pescado, procedimiento que puede realizarse a mano o con una procesadora. Luego se incorporaron el verdeo, el aceite de oliva, la sal y la pimienta, y se mezclaron todos los ingredientes.
Finalmente se agregó la harina y se volvió a integrar hasta conseguir una pasta uniforme. Con la preparación lista, se formaron pequeñas bolitas de aproximadamente 10 gramos cada una y se frieron en aceite a 180 °C, hasta conseguir una superficie dorada y crocante.
Cómo hacer la salsa cevicheada
Para acompañar los bites, La Cocina del Once propuso una salsa cevicheada. La receta llevó 100 gramos de mayonesa, 15 mililitros de jugo de lima —que puede reemplazarse por limón—, una cucharadita de ralladura de lima, una cucharadita de ciboulette finamente picado y ¼ de cucharadita de ajo en polvo.
Además, se incorporó una pizca de cilantro picado. Todos los ingredientes se mezclaron hasta lograr una preparación homogénea, fresca y con predominio de las notas cítricas.
La salsa fue presentada como acompañamiento de los bocados fritos de pescado, generando un contraste entre la textura crocante de los bites y la frescura del aderezo.
Tartar de surubí: el plato principal
Para el tartar de surubí, se utilizaron 150 gramos de surubí blanqueado, tres gramos de pichicata, seis gramos de ciboulette picado fino, un gramo de ajo en polvo y 30 gramos de mayonesa.
La preparación comenzó desmenuzando el surubí blanqueado en pequeños trozos con un tenedor, procurando mantener el pescado suelto y jugoso. Luego se añadieron la pichicata, el ciboulette y el ajo en polvo, mezclando suavemente para integrar los sabores.
Como último paso, se agregó la mayonesa y se unificó toda la preparación. Tras ajustar los condimentos a gusto, el tartar se dejó reposar 10 minutos en la heladera antes de servir. Así, La Cocina del Once volvió a poner en primer plano los sabores del río mediante dos alternativas simples para incorporar pescado regional a la mesa.