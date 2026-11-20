REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas para disfrutar en casa. Flavia Gervasutti preparó un gazpacho fresco, solomillo a la crema con puré de batatas y una compota de manzana acompañada de helado. Los ingredientes y el paso a paso de cada elaboración.
La Cocina del Once presentó tres recetas caseras durante una nueva edición del programa gastronómico de Elonce, emitida este viernes. La cocinera Flavia Gervasutti elaboró un menú completo compuesto por gazpacho como entrada, solomillo a la crema con puré de batatas como plato principal y compota de manzana con helado de postre.
El ciclo, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas para preparar platos caseros con ingredientes accesibles y técnicas sencillas.
Durante la emisión, Gervasutti compartió recomendaciones para combinar sabores, aprovechar los productos y conseguir preparaciones equilibradas, desde una entrada fresca hasta un postre tradicional.
Gazpacho: una entrada fresca y sencilla
Ingredientes:
- 1 kg de tomates bien maduros.
- 1 pepino mediano, 1 pimiento verde y 1 cebolla.
- 1 diente de ajo y 50 g de pan sin corteza.
- 80 ml de aceite de oliva y 30 ml de vinagre de vino.
- Sal a gusto y agua, cantidad necesaria.
Preparación: Lavar los tomates, el pepino y el pimiento. Cortarlos en trozos junto con la cebolla y el ajo. Colocar todos los vegetales en una licuadora, incorporar el pan y procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
Agregar el aceite de oliva, el vinagre y la sal. Continuar licuando hasta conseguir una textura cremosa. Si resulta demasiado espeso, incorporar agua de a poco.
Llevar a la heladera durante al menos una hora y servir bien frío.
Solomillo a la crema con puré de batatas
Ingredientes para el puré:
- 1 kg de batatas peladas y cortadas en cubos.
- 40 g de manteca y 100 ml de crema de leche.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- Opcional: ralladura de media naranja.
Ingredientes para el solomillo:
- 2 solomillos enteros.
- 1 lata de champiñones.
- 400 ml de crema de leche.
- 1 cebolla mediana y 2 dientes de ajo.
- 150 ml de vino blanco y 50 g de manteca.
- Aceite, sal y pimienta.
Preparación: Hervir las batatas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrirlas y pisarlas con la manteca y la crema. Condimentar con pimienta, nuez moscada y, opcionalmente, ralladura de naranja.
Para la carne, cortar los solomillos en medallones y dorarlos en una sartén con aceite y manteca. Retirar y reservar.
En la misma sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados. Incorporar los champiñones y el vino blanco. Dejar reducir y agregar la crema de leche.
Regresar los medallones a la preparación y cocinar hasta que estén completamente cocidos y la salsa espese. Servir acompañados del puré.
Compota de manzana con helado
Ingredientes:
- 6 manzanas Granny Smith o Gala.
- 120 g de azúcar, o 80 gr.
- 200 ml de agua y jugo de un limón.
- 1 rama de canela y canela en polvo.
- 25 g de manteca.
- Opcional: una tira de cáscara de naranja.
- 6 bochas de helado de vainilla o crema americana.
Preparación: Pelar las manzanas, retirarles el centro y cortarlas en gajos. Colocarlas en una cacerola con el azúcar, el agua, el jugo de limón, la canela y la cáscara de naranja.
Cocinar a fuego suave durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que las manzanas estén tiernas, pero mantengan su forma.
Incorporar la manteca y mezclar delicadamente. Servir la compota tibia con una bocha de helado y espolvorear con canela.
De esta manera, La Cocina del Once completó una nueva edición con tres propuestas para elaborar un menú casero, combinando sabores frescos, una preparación principal cremosa y un postre con frutas.