La Cocina del Once: cómo preparar brusquetas de surubí, burritos de río y brownie de café

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas con productos regionales: brusquetas de surubí, burritos de río y brownie de café con nuez pecán. Los chefs de UTHGRA compartieron los ingredientes y las técnicas para elaborar cada preparación.
La Cocina del Once presentó este jueves una nueva edición dedicada a los sabores regionales, con tres propuestas que combinaron pescados de río, vegetales frescos y productos de la región. El menú incluyó brusquetas de surubí como entrada, burritos de río como plato principal y brownie de café con nuez pecán de postre.
Con la conducción de Danisa Todoro y el acompañamiento de EMPATUR, el programa contó con la participación de los chefs de UTHGRA Juan Peralta y Samanta Salinas, quienes estuvieron a cargo de las elaboraciones.
Durante la emisión, Peralta preparó las dos propuestas saladas, mientras que Salinas presentó el postre. Los cocineros compartieron los ingredientes y procedimientos para que los espectadores pudieran reproducir las recetas en sus hogares.
Brusquetas de surubí: una entrada con pescado de río
La primera preparación estuvo a cargo de Juan Peralta, quien utilizó surubí curado como ingrediente principal, acompañado por tomates cherry confitados y hierbas aromáticas.
Ingredientes:
150 gramos de surubí (panza o lomo).
250 gramos de sal gruesa o entrefina.
250 gramos de azúcar.
Una rama de romero.
Ralladura de un limón.
Una cucharadita de humo líquido.
Pimienta negra en granos y hojas de laurel.
Pan para brusquetas.
Tomates cherry confitados.
Aceite, romero fresco y orégano fresco.
Preparación: Para el curado, se mezclan la sal, el azúcar, el romero, la ralladura de limón, la pimienta y el laurel. Se incorpora el humo líquido y se utiliza la preparación para cubrir el pescado.
El curado debe realizarse bajo refrigeración, con tiempos y condiciones adecuados para el consumo seguro. Posteriormente, se prepara el pan tostado y se completa cada brusqueta con el surubí, los tomates confitados, aceite y hierbas frescas.
Burritos de río: una alternativa para seis porciones
Como plato principal, Peralta presentó burritos elaborados con pescado de río, vegetales y una preparación criolla con palta. La receta permitió obtener seis unidades.
Ingredientes:
350 gramos de pescado de río.
50 gramos de cebolla morada.
50 gramos de pimiento rojo.
50 gramos de pimiento verde.
Seis tapas para fajitas.
Para la criolla con palta:
250 gramos de palta.
50 gramos de tomate cubeteado.
50 gramos de cebolla blanca.
25 gramos de cebolla morada.
50 gramos de pimiento rojo.
Un diente de ajo.
Un limón y aceite a gusto.
Preparación: Se corta el pescado en porciones pequeñas y se cocina junto con la cebolla morada y los pimientos hasta alcanzar una cocción completa.
Por separado, se mezclan la palta, el tomate, las cebollas, el pimiento y el ajo picados. Se incorpora jugo de limón y aceite. Finalmente, se calientan las tortillas, se distribuye el pescado y se añade la criolla antes de cerrar los burritos.
Brownie de café con nuez pecán para el postre
El cierre estuvo a cargo de Samanta Salinas, quien elaboró un brownie de café con chocolate semiamargo y una cobertura de caramelos de leche, crema y nueces pecán.
Ingredientes:
100 gramos de azúcar.
Un huevo de aproximadamente 60 gramos.
30 gramos de manteca.
60 gramos de chocolate semiamargo.
30 gramos de harina.
Una cucharada de café instantáneo.
Una cucharada de esencia de vainilla.
Para la cobertura:
100 gramos de caramelos de leche.
45 gramos de crema.
70 gramos de nueces pecán.
Preparación: Se derriten la manteca y el chocolate. Luego, se mezclan el huevo y el azúcar, se incorpora el chocolate fundido y se agregan el café, la vainilla y la harina.
La preparación se coloca en un molde y se hornea hasta alcanzar la consistencia deseada. Para la cobertura, se funden los caramelos con la crema a fuego suave y se incorporan las nueces pecán.
De esta manera, La Cocina del Once volvió a destacar la gastronomía regional, con recetas que combinaron ingredientes tradicionales y distintas técnicas culinarias.