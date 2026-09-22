La Cocina del Once celebró las raíces rusas con cuatro recetas tradicionales

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once celebró las raíces rusas junto a Svetlána Zajárova, directora de la Casa de Rusia en Paraná y Entre Ríos. Preparó ensalada Olivié, cazuela Yulyén, Bifstroganov y una torta de galletitas y dulce de leche. Ingredientes y paso a paso.
La Cocina del Once celebró las raíces rusas este martes con una edición especial en la que gastronomía, cultura e inmigración compartieron la mesa. Svetlána Zajárova, directora de la Casa de Rusia en Paraná y Entre Ríos, presentó preparaciones características de su tierra y mostró cómo elaborarlas.
La propuesta recorrió sabores que llegaron a la Argentina junto con los inmigrantes y que, con el paso de las generaciones, encontraron un lugar en las mesas de numerosas familias. El menú incluyó la tradicional ensalada rusa Olivié, una cazuela de champiñones Yulyén y Bifstroganov como plato principal.
Para completar la experiencia, Zajárova preparó una torta rusa a base de galletitas, dulce de leche y nueces. Cuatro alternativas para acercarse a una cultura que mantiene sus tradiciones y presencia en diferentes comunidades entrerrianas.
Ensalada rusa Olivié: un clásico para comenzar
La primera propuesta fue la ensalada Olivié, una preparación emblemática de la gastronomía rusa y emparentada con la conocida ensalada rusa que se consume habitualmente en Argentina.
Ingredientes: 2 papas, 1 zanahoria, 4 huevos, 6 salchichas, 200 gramos de arvejas, 1 pepino fresco, 2 pepinillos salados, 150 gramos de mayonesa y, de manera opcional, 4 tartaletas para servir.
Preparación: cocinar las papas y la zanahoria hasta que estén tiernas, dejarlas enfriar y cortarlas en pequeños cubos. Hervir los huevos y picarlos. Cortar de igual manera las salchichas, el pepino fresco y los pepinillos. Incorporar las arvejas, mezclar todos los ingredientes y agregar la mayonesa hasta obtener una preparación integrada. Puede servirse directamente o utilizarse como relleno de tartaletas.
Yulyén, una cazuela cremosa de champiñones
La segunda receta fue Yulyén, una cazuela caliente en la que los champiñones se combinaron con pollo, cebolla, crema y diferentes quesos. El resultado es una preparación cremosa que puede servirse en recipientes individuales.
Ingredientes: 400 gramos de champiñones frescos o congelados, 200 gramos de pechuga de pollo, 2 cebollas, 300 gramos de crema de leche, 3 cucharadas de queso crema, 100 gramos de mozzarella y 100 gramos de queso duro.
Preparación: cortar la cebolla y cocinarla hasta que quede tierna. Incorporar la pechuga cortada en pequeños trozos y posteriormente agregar los champiñones. Una vez cocidos, sumar la crema de leche y el queso crema. Distribuir la mezcla en cazuelas, cubrir con mozzarella y queso duro rallado y llevar al horno hasta que los quesos se fundan y la superficie quede gratinada.
Bifstroganov, el plato principal
Para el momento central del menú, Zajárova eligió un Bifstroganov original, receta rusa conocida internacionalmente que combina tiras de carne vacuna con cebolla y una salsa cremosa.
Ingredientes: 300 gramos de lomo de carne vacuna, 2 cebollas, 350 gramos de crema de leche, una cucharadita de puré de tomate, sal, pimienta y perejil.
Preparación: cortar el lomo en tiras y las cebollas finamente. Cocinar primero la cebolla y posteriormente incorporar la carne, procurando una cocción rápida para conservar su terneza. Condimentar con sal y pimienta, sumar el puré de tomate y finalmente incorporar la crema. Cocinar a fuego suave hasta integrar la salsa y terminar con perejil picado antes de servir.
Una torta rusa de galletitas para el postre
El recorrido gastronómico terminó con una opción dulce, sencilla y sin necesidad de preparar una masa tradicional. La combinación tuvo como protagonistas a las galletitas, el dulce de leche y las nueces.
Ingredientes: 300 gramos de galletitas tipo cracker, 400 gramos de dulce de leche, 100 gramos de manteca, 50 gramos de queso crema y 200 gramos de nueces. También se pueden incorporar pasas de uva, semillas de chía, licor y cacao a gusto.
Preparación: triturar las galletitas y reservar. Mezclar el dulce de leche con la manteca blanda y el queso crema hasta conseguir una crema homogénea. Incorporar las nueces picadas y, según el gusto, pasas previamente hidratadas con licor, chía o cacao. Agregar las galletitas y mezclar hasta obtener una preparación compacta. Colocar en un molde, presionar para darle forma y llevar a frío hasta que tome consistencia.
Una mesa para recuperar historias y tradiciones
La participación de Svetlána Zajárova permitió que La Cocina del Once fuera más allá de las recetas. Cada preparación sirvió para recuperar parte de la identidad gastronómica que los inmigrantes llevaron consigo y transmitieron a sus descendientes.
Desde la Olivié hasta el Bifstroganov, el menú mostró recetas que atravesaron fronteras y fueron adaptándose a los ingredientes y costumbres de cada lugar sin perder su vínculo con la cocina de origen.
La jornada cerró así con cuatro preparaciones para reproducir en casa y una mirada sobre la gastronomía como forma de preservar la memoria familiar. Una mesa en la que los sabores rusos volvieron a contar historias y mostraron parte de la diversidad cultural presente en Entre Ríos.