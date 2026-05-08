Trump amenaza a Irán con nuevos ataques si no firma un acuerdo “rápido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó a Irán con nuevos ataques militares si no acepta “rápido” la propuesta de acuerdo impulsada por Washington para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del mandatario se conocieron en medio de una escalada militar en esa estratégica vía marítima, donde se registraron enfrentamientos entre fuerzas iraníes y estadounidenses.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó: “Los dejaremos fuera de combate con mucha más fuerza y mucha más violencia en el futuro, si no firman su Acuerdo, ¡rápido!”.

Cruce militar en el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense también aseguró que tres destructores norteamericanos atravesaron el estrecho “bajo fuego” iraní y sostuvo que las fuerzas de su país respondieron al ataque.

“Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de atravesar, con gran éxito, el Estrecho de Ormuz, ¡bajo fuego! No hubo daños en los tres destructores, pero sí un gran daño a los atacantes iraníes”, publicó.

Por su parte, el mando militar iraní acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego mediante ataques sobre embarcaciones en la zona y afirmó que respondió con misiles contra fuerzas norteamericanas desplegadas en el estrecho.

La respuesta iraní y la negociación

La televisión estatal iraní informó que el ejército disparó misiles tras un presunto ataque estadounidense contra un petrolero iraní. “Tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en el estrecho de Ormuz quedaron bajo fuego de misiles iraníes y se vieron obligadas a huir después de sufrir daños”, indicó la cadena IRIB.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que sus fuerzas interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron en “autodefensa” contra instalaciones militares vinculadas con el lanzamiento de misiles y drones.

Mientras tanto, desde Teherán señalaron que la propuesta estadounidense continuaba “en estudio”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que el gobierno iraní dará a conocer “sus puntos de vista” en el marco de las negociaciones impulsadas con mediación de Pakistán.

Según trascendió, el plan impulsado por Washington incluyó el levantamiento del bloqueo a barcos iraníes, la reapertura del estrecho de Ormuz al comercio internacional y un cese de hostilidades por 30 días para avanzar hacia un acuerdo integral de paz.