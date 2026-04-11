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Internacionales Ocurrió en un barrio de Montevideo

Triple crimen y suicidio en Uruguay: policía mató a pareja, a sus suegros y luego se quitó la vida

Un funcionario policial de 27 años, mató a su pareja, de 19, a sus suegros y se quitó la vida en Montevideo. El triple crimen ocurrió en barrio Punta de Rieles, a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos escucharon disparos.

11 de Abril de 2026
Triple crimen y suicidio en Uruguay.
Triple crimen y suicidio en Uruguay. Foto: (El País).

Un funcionario policial de 27 años, mató a su pareja, de 19, a sus suegros y se quitó la vida en Montevideo. El triple crimen ocurrió en barrio Punta de Rieles, a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos escucharon disparos.

Policía cometió triple crimen y suicidio en Uruguay. Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida, en el barrio La Chancha de Punta de Rieles en Montevideo. El crimen ocurrió en la tarde de este viernes en pasaje Colibrí esquina Hidra.

 

El cuerpo del policía fue encontrado en un auto con el arma de reglamento a su lado, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales. En la escena se encontraron vainas nueve milímetros y Policía Científica busca cotejar si partieron del arma del funcionario policial.

 

El policía tenía 27 años y su pareja 19. El triple crimen ocurrió a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos dijeron al citado noticiero que oyeron disparos, pero no pedidos de ayuda. Luego, escucharon a un auto yendo marcha atrás rápidamente.

 

El funcionario policial llamó a otro oficial y le dijo que se mandó "una macana" y que se iba a "quitar la vida".

El efectivo tenía una hija con una expareja y se desempeñaba en la fuerza desde hacía seis meses.

Temas:

Uruguay Crimen disparos
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