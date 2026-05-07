Tras el éxito de Artemis II, la NASA avanza con el cohete de la próxima misión lunar

La NASA dio un nuevo paso en el desarrollo de la misión Artemis III, el programa con el que busca regresar astronautas a la superficie de la Luna. La agencia espacial avanzó con el montaje de la etapa central del cohete Space Launch System (SLS), considerado el componente principal del sistema de lanzamiento.

Este avance se produce después de la misión Artemis II, que logró orbitar la Luna con éxito y representó una de las pruebas más importantes del programa espacial estadounidense. Aquella misión permitió validar distintos sistemas de navegación y operación antes del próximo intento de alunizaje tripulado.

La estructura fue trasladada desde el centro de ensamblaje Michoud, ubicado en Nueva Orleans, hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Allí continuará el proceso de integración junto al resto de los componentes que formarán parte de la misión prevista para 2027.

Cómo será la misión Artemis III

Según informó la NASA, esta pieza funciona como el eje central del cohete y es el componente de mayor tamaño y potencia del sistema. Además, integra los principales tanques y estructuras que permitirán impulsar la nave durante el despegue.

La misión Artemis III forma parte del programa impulsado por la agencia espacial para volver a llevar humanos a la Luna después de más de cinco décadas. El plan contempla realizar una maniobra de encuentro en órbita entre la cápsula tripulada y los módulos destinados al descenso lunar.

La misión Artemis II fue un éxito.

De acuerdo al cronograma oficial, el objetivo es concretar el alunizaje en 2027. Para ello, la agencia trabaja en distintas pruebas técnicas y en el ensamblaje de los sistemas que serán utilizados durante el viaje espacial.

Las naves que participarán del programa

El proyecto incluye además la participación de empresas privadas que desarrollan las naves de aterrizaje para la misión. Entre ellas se encuentran SpaceX y Blue Origin, compañías que avanzan con distintos modelos diseñados para operar sobre la superficie lunar.

SpaceX, la empresa liderada por Elon Musk, desarrolla una versión especial de la nave Starship para ser utilizada en Artemis III. El vehículo tiene una altura aproximada de 35 metros y será uno de los elementos centrales del operativo lunar.

Por su parte, Blue Origin, compañía fundada por Jeff Bezos, trabaja en el módulo Blue Moon Mark 2. Aunque posee menores dimensiones que la nave de SpaceX, también forma parte de la estrategia técnica diseñada por la NASA para el desarrollo de la misión.