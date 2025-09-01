Terremoto en Afganistán dejó más de 800 muertos: “Los niños están bajo los escombros”

Afganos desesperados cavaron entre los escombros en plena noche en busca de sus seres queridos desaparecidos, después de que un fuerte terremoto matara a unas 800 personas e hiriera a más de 2.500 en el este de Afganistán, según cifras proporcionadas el lunes por el gobierno talibán.
El sismo de magnitud 6,0 del domingo por la noche afectó a varias localidades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad en la vecina provincia de Nangarhar, y causó daños extensos.
El temblor se reportó a las 11:47 de la noche, con epicentro 27 kilómetros al este-noreste de Jalalabad, en Nangarhar, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a apenas ocho kilómetros de profundidad, y luego se registraron varias réplicas.
Rescate y atención médica en marcha
Imágenes mostraban a rescatistas sacando a personas heridas en camillas de edificios colapsados hacia helicópteros, mientras la gente cavaba frenéticamente a mano entre los escombros.
Un portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, informó que el número de muertos había aumentado a al menos 800, con más de 2.500 heridos, y que la mayoría de las víctimas se produjeron en la provincia de Kunar.
Los edificios en Afganistán tienden a ser construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, mientras que las viviendas rurales y periféricas suelen ser de ladrillo de barro y madera, muchas de ellas de construcción precaria.
Testimonios de la tragedia
Un residente del distrito de Nurgal, una de las áreas más afectadas, dijo que casi toda la aldea se había derrumbado. "Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros", afirmó el aldeano, que prefirió no dar su nombre.
"Necesitamos ayuda aquí", suplicó. "Necesitamos que la gente venga aquí y se una a nosotros. Dejemos sacar a las personas que están enterradas. No hay nadie que pueda venir y sacar los cuerpos de debajo de los escombros".
Territorio montañoso y comunicaciones afectadas
El este de Afganistán es montañoso y cuenta con áreas remotas, lo que ha complicado las comunicaciones tras el sismo. Docenas de vuelos han transportado a los heridos desde el Aeropuerto de Nangarhar hacia hospitales. Un sobreviviente describió cómo las casas se derrumbaban ante sus ojos y la gente gritaba pidiendo ayuda.
Sadiqullah, residente de Maza Dara en Nurgal, relató que fue despertado por un fuerte estruendo que sonaba como una gran tormenta. Corrió hacia donde dormían sus hijos y rescató a tres de ellos, pero al regresar, la habitación se derrumbó sobre él.
Historias de pérdida y supervivencia
"Estaba medio enterrado e incapaz de salir", dijo a The AP desde el Hospital de Nangarhar. "Mi esposa y dos hijos están muertos y mi padre está herido y en el hospital conmigo. Estuvimos atrapados durante tres o cuatro horas hasta que personas de otras áreas llegaron y me sacaron".
Se sintió como si toda la montaña temblara, agregó. "Las operaciones de rescate están en marcha y equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul han llegado al área", indicó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.
La magnitud de la tragedia aún se desconoce
Zaman señaló que muchas zonas no habían podido reportar cifras de víctimas y que "se esperaba que los números cambiaran" a medida que se informaran las muertes y lesiones.
Mujahid aseguró que "se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas". El terremoto se sintió también en la vecina Pakistán, incluida la capital Islamabad, aunque no se reportaron víctimas ni daños.
Alerta humanitaria y apoyo internacional
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que el sismo agravó los desafíos humanitarios existentes en Afganistán y urgió a los donantes internacionales a apoyar los esfuerzos de ayuda.
"Esto añade muerte y destrucción a otros desafíos, incluyendo la sequía y el retorno forzado de millones de afganos de países vecinos", escribió Grandi en X. "Esperamos que la comunidad de donantes no dude en apoyar los esfuerzos de ayuda".
Jalalabad, cerca de la frontera con Pakistán, es un bullicioso centro comercial y agrícola, con alrededor de 300.000 habitantes y una considerable producción de frutas cítricas y arroz, atravesada por el río Kabul.
Contexto histórico de terremotos
Un sismo de magnitud 6,3 golpeó Afganistán el 7 de octubre de 2023, causando al menos 4.000 muertos según el gobierno talibán, aunque la ONU reportó unas 1.500 víctimas, siendo el desastre natural más mortífero en memoria reciente.
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó su profundo pesar: "Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias. Estamos listos para brindar todo el apoyo posible en este sentido", escribió en X.
Al menos 1,2 millones de afganos han sido forzados a regresar desde Irán y Pakistán en lo que va del año, según un informe de junio de ACNUR, en un contexto de expulsiones masivas y tensiones regionales. (Con información de Associated Press y Clarín)