Nueva York: avión chocó contra camión de bomberos al aterrizar y murieron dos pilotos

Un avión de Air Canada Express impactó contra un vehículo de emergencia en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. El piloto y el copiloto fallecieron y otras 13 personas resultaron heridas.
Un avión de Air Canada Express protagonizó un grave accidente al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, cuando chocó contra un camión de bomberos que se encontraba en la pista. El impacto ocurrió a alta velocidad y dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto, además de 13 personas heridas.
El hecho se registró durante la noche del domingo y fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA), que dispuso la suspensión de todas las operaciones en la terminal aérea debido a la emergencia.
La aeronave involucrada fue el vuelo AC-8646, operado por Jazz Aviation LP, que había partido desde Montreal, Canadá. A bordo viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes en un avión modelo CRJ-900, utilizado para trayectos de corta y media distancia.
🚨#BREAKING: Officials have just announced that both the pilot and co-pilot have tragically been confirmed dead following the plane collision with a fire truck at LaGuardia Airport in New York. pic.twitter.com/EXX4JRyNzj— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026
Fuerte impacto y operativo de emergencia
Según se informó, el avión impactó contra el lateral de un vehículo de rescate y extinción de incendios perteneciente a la Autoridad Portuaria. El choque provocó importantes daños en la parte frontal de la aeronave y dejó destruido al camión.
Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia y equipos de rescate trabajaron en el lugar para evacuar a los pasajeros y asistir a los heridos. En un primer momento, se reportó que al menos 15 personas habían sufrido lesiones, entre ellas los pilotos.
Sin embargo, horas más tarde se confirmó que el piloto y el copiloto fallecieron luego de ser trasladados a un hospital debido a la gravedad de las heridas.
🚨#BREAKING: New photos show a close-up of the cockpit severely damaged after a plane collided with a fire truck at LaGuardia Airport, resulting in numerous injuries. Both the pilot and co-pilot are reported to be alive but seriously injured. With the firetruck visible on its pic.twitter.com/9FBI9gZBfd— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026
Heridos y suspensión de vuelos
Los otros 13 heridos —11 pasajeros y dos socorristas— fueron derivados a centros de salud, donde recibieron atención médica. Las autoridades indicaron que todos permanecían internados, aunque no trascendió la gravedad de sus lesiones.
La FAA informó que el aeropuerto LaGuardia permaneció cerrado de manera preventiva y que los vuelos fueron suspendidos hasta nuevo aviso mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
En paralelo, se inició una investigación para determinar cómo el camión de bomberos ingresó a la pista en el momento en que el avión realizaba el aterrizaje.
De acuerdo a reportes, las condiciones meteorológicas en la zona eran inestables al momento del accidente, con presencia de lluvia y niebla, lo que podría haber influido en la visibilidad.
La empresa Jazz Aviation confirmó el incidente mediante un comunicado y detalló que la lista preliminar indicaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo.