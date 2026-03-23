Murió Leonid Radvinsky, el dueño de la plataforma OnlyFans

Leonid Radvinsky falleció este lunes, a los 43 años. El propietario de la plataforma de contenido para adultos "OnlyFans", dejó una fortuna cercana a $7.800 millones.
Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense, propietario mayoritario de OnlyFans, murió a los 43 años luego de una prolongada lucha contra el cáncer.
De perfil bajo y con escasas apariciones públicas, fue una figura clave en la expansión de la plataforma para adultos, que pasó de ser un emprendimiento emergente a convertirse en uno de los negocios digitales más rentables del mundo.
Radvinsky había adquirido una participación mayoritaria en la plataforma en 2018 y controlaba su empresa matriz, Fenix International Ltd. Bajo su gestión, OnlyFans se transformó en un fenómeno global al permitir que creadores monetizaran contenido directamente con sus seguidores.
Nacido en Odesa, Ucrania, en 1982, Radvinsky emigró a Estados Unidos durante su infancia y desarrolló su carrera en el mundo tecnológico. Antes de desembarcar en OnlyFans, ya tenía experiencia en el negocio digital vinculado al contenido para adultos: fundó sitios web en los años 2000 y la plataforma de cámaras MyFreeCams, lo que le permitió acumular capital y conocimiento en ese sector.
Alejado de la exposición mediática y reservado, llegó a construir una fortuna multimillonaria gracias al crecimiento sostenido de sus negocios online.
Cómo nació OnlyFans
OnlyFans fue creada en 2016 por el empresario británico Tim Stokely con una inversión inicial cercana a las 10.000 libras, como una plataforma para que creadores monetizaran contenido mediante suscripciones.
En sus inicios, el sitio no estaba enfocado exclusivamente en contenido para adultos, pero con el tiempo —y especialmente tras la llegada de Radvinsky— se consolidó como un espacio central para ese tipo de material.
El modelo de negocio se basa en permitir a los usuarios pagar por contenido exclusivo, mientras la empresa retiene un porcentaje de las ganancias. Este esquema impulsó un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia, cuando millones de creadores encontraron en la plataforma una fuente de ingresos.
Actualmente, OnlyFans cuenta con cientos de millones de usuarios y millones de creadores en todo el mundo.
¿Qué pasará con OnlyFans tras la muerte de su dueño?
La muerte de Radvinsky ocurre en un momento en que la empresa exploraba opciones estratégicas. Según reportes de Bloomberg, en los últimos meses se habían mantenido conversaciones para una posible venta de una participación en el negocio.
Con el fallecimiento de su principal accionista, el futuro de la compañía queda en suspenso. No se informó sobre la estructura de sucesión ni sobre si los planes de venta de una participación seguirán adelante.