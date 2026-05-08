La NASA analiza nuevos criterios que podrían devolverle a Plutón el rango de planeta

La posibilidad de que Plutón vuelva a ser considerado oficialmente un planeta volvió a instalarse en el centro del debate científico después de que la NASA expresara públicamente dudas sobre la clasificación actual del cuerpo celeste.

La discusión resurgió a partir de declaraciones realizadas por Jared Isaacman, actual administrador de la agencia espacial estadounidense, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos.

“Estoy muy a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta”, sostuvo Isaacman, reabriendo una controversia que atraviesa a la astronomía desde hace casi dos décadas.

Por qué Plutón dejó de ser un planeta

Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh y durante más de 70 años fue reconocido como el noveno del sistema solar. Sin embargo, en 2006 la Unión Astronómica Internacional estableció por primera vez una definición formal de lo que debía considerarse un planeta.

Según esa resolución, un cuerpo celeste debía cumplir tres requisitos: orbitar alrededor del Sol, tener suficiente masa para adquirir forma esférica y haber despejado su órbita de otros objetos espaciales.

Plutón.

Plutón cumplía con las dos primeras condiciones, pero no con la tercera, debido a la gran cantidad de cuerpos celestes presentes en la región donde se encuentra.

A partir de esa decisión, fue reclasificado oficialmente como “planeta enano”, una categoría creada en ese mismo momento por la comunidad astronómica internacional.

La postura de la NASA y el nuevo debate científico

Las recientes declaraciones del titular de la NASA volvieron a impulsar posiciones críticas contra la definición adoptada en 2006. Varios especialistas consideran que el criterio relacionado con la limpieza orbital resulta insuficiente para definir la naturaleza de un planeta.

El astrobiólogo David Grinspoon, uno de los científicos que cuestiona la normativa vigente, aseguró en declaraciones a la revista Nature que “la palabra planeta debería definirse por las propiedades intrínsecas de un cuerpo y no por su entorno dinámico”.

En ese sentido, planteó que incluso la Tierra, durante las primeras etapas de formación del sistema solar, convivía con numerosos objetos espaciales y aun así nadie discutiría hoy su condición planetaria.

Por ahora, la NASA no anunció ningún cambio oficial sobre el estatus de Plutón, ya que la clasificación depende de la Unión Astronómica Internacional.