Graves inundaciones en Paraguay dejan un muerto y más de 1.250 evacuados

Las inundaciones que afectan a Paraguay ya dejaron 1.251 evacuados, una cifra que podría seguir creciendo, y una víctima fatal. Ciudad del Este es una de las zonas más comprometidas: cientos de familias tuvieron que abandonar sus casas por el avance del agua y permanecen alojadas en refugios improvisados.

El avance del fenómeno climático denominado Superniño provocó la crecida del río Paraguay y el colapso de los cauces urbanos, lo que mantiene a barrios enteros completamente bajo el agua.

Ante la imposibilidad de transitar por las vías terrestres, los pobladores deben recurrir a botes de alquiler a cambio de un dólar para cruzar las arterias anegadas y conectar con puestos de transporte en moto para asistir a sus lugares de trabajo. El balance provisorio de la emergencia confirma un saldo trágico de un fallecido, cientos de heridos y más de 1.250 evacuados que abandonaron sus hogares.

La magnitud del desborde alcanzó alturas críticas de hasta tres metros en las inmediaciones de los arroyos locales, cubriendo viviendas por completo y forzando a decenas de familias a pernoctar sobre los techos o acampar en pequeñas cotas elevadas. A pesar del impacto estructural en las zonas comerciales y residenciales, la necesidad económica llevó a los vecinos a improvisar esquemas de movilidad fluvial para no perder sus jornadas laborales, en una postal inédita que mantiene paralizada la actividad cotidiana de la región fronteriza.

La situación amenaza con agravarse en el corto plazo debido a los pronósticos meteorológicos que anticipan precipitaciones de hasta 400 milímetros. Frente a este panorama, las autoridades de la Entidad Binacional Itaipú prepararon la apertura de compuertas ante el masivo caudal entrante, habiendo reportado durante la mañana de este martes un nivel de descarga que alcanzó los 10,7 millones de litros de agua por segundo.