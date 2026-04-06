Estudio revela niveles peligrosos de plomo en la ropa infantil

Estudios recientes han detectado niveles peligrosos de plomo en la ropa infantil, lo que supone un grave riesgo para la salud de los pequeños.
En el mercado de la ropa infantil hay una gran variedad de colores y estilos y eso es lo que hace que comprar prendas para niños en crecimiento sea agradable. Pero un estudio difundido por ScienceDaily, da cuenta que se detectó plomo en todas las muestras analizadas en Estados Unidos.
Algunos niños se llevan la ropa a la boca o la mastican y si una prenda contiene niveles peligrosos de plomo, puede ser perjudicial.
Investigadores que analizaron camisetas de niños de diversas marcas encontraron niveles de plomo en todas las muestras que superaban los límites de seguridad establecidos en Estados Unidos. Este hallazgo genera preocupación por la posible exposición tóxica de los niños, especialmente porque algunos suelen morder la ropa o llevársela a la boca. Según el estudio, los colores brillantes representan un riesgo aún mayor.
Los tejidos de colores brillantes, como el rojo y el amarillo, mostraron niveles particularmente altos, probablemente debido a los químicos utilizados para fijar los tintes. Las simulaciones sugieren que incluso un breve contacto con la boca podría exponer a los niños a cantidades peligrosas de plomo, una sustancia conocida por dañar el desarrollo cerebral y el comportamiento.
Tras analizar camisetas de varias tiendas, los investigadores descubrieron que todas las prendas examinadas superaban los límites de seguridad federales de Estados Unidos para el plomo. Los resultados de la investigación, presentados en una reunión de primavera de la Sociedad Química Estadounidense (ACS), sugieren además que incluso masticar brevemente estas telas podría exponer a los niños a niveles peligrosos de plomo tóxico.
Kamila Deavers, quien dirigió la investigación con un equipo de estudiantes de pregrado en su laboratorio de química en la Universidad Marian, declaró a Science Daily que muchos padres desconocen estos peligros presentes en la ropa infantil.
“Empecé a ver muchos artículos sobre el plomo en la ropa de moda rápida. Y me di cuenta de que no muchos padres conocían el problema”, dijo.
Deavers afirmó que algunos fabricantes utilizan acetato de plomo (II) como una forma económica de ayudar a que los tintes se adhieran a la tela y mantengan colores brillantes y duraderos.
Riesgos para la salud derivados de la exposición al plomo
Según los expertos, la exposición al plomo es perjudicial en cualquier nivel. La toxicidad del plomo se relaciona con problemas de comportamiento, daños cerebrales y del sistema nervioso central, y otros problemas de salud.
Según las investigaciones, la exposición repetida al plomo a lo largo del tiempo podría elevar los niveles de plomo en la sangre de un niño lo suficiente como para requerir seguimiento clínico. Los investigadores afirman que los niños son los más vulnerables a los efectos del plomo porque se llevan la ropa a la boca y la mastican.
Estudios previos han detectado plomo en componentes metálicos de ropa infantil, como cremalleras, botones y broches, lo que en ocasiones ha provocado retiradas del mercado. Sin embargo, también se ha detectado plomo directamente en tejidos, incluso en prendas para adultos.
Actualmente, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. limita el plomo en productos infantiles, como juguetes y ropa, a 100 partes por millón (ppm). La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. considera a los niños menores de 6 años como especialmente vulnerables.
Los investigadores esperan que sus hallazgos fomenten pruebas más exhaustivas para detectar la presencia de plomo en la ropa. Asimismo, señalan que su objetivo es impulsar a los fabricantes a adoptar alternativas más seguras durante el proceso de teñido, antes de que las prendas lleguen a los consumidores. Esta investigación podría generar conciencia e informar al público sobre una posible fuente de exposición al plomo en la ropa infantil, ayudando así a padres y cuidadores a tomar decisiones más informadas.