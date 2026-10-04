Elecciones en Brasil: cerraron los comicios y esperan los primeros resultados

Cerraron las urnas en Brasil y comenzó la difusión de los primeros datos oficiales. Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputan la Presidencia en una elección marcada por una competencia ajustada.
Las elecciones en Brasil llegaron a su fin este domingo y, tras el cierre de los comicios, comenzó la difusión de los primeros resultados oficiales. El Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció que las urnas funcionaran de 8 a 17, hora de Brasilia, y que la totalización de los votos comenzara a difundirse desde las 17.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Ambos llegaron a la primera vuelta como los principales protagonistas de una elección que se desarrolló en un escenario de fuerte polarización.
Las primeras estimaciones periodísticas apuntaban a una diferencia estrecha entre los dos candidatos, aunque esos datos no reemplazan al escrutinio oficial. El TSE habilitó una plataforma para seguir en tiempo real la totalización de los votos en todo Brasil y en el exterior.
Una elección con posible segunda vuelta
Antes de la votación, los principales sondeos mostraban una disputa competitiva y ninguno de los candidatos aparecía con posibilidades claras de superar por sí solo el 50% de los votos válidos necesarios para evitar una segunda vuelta.
De acuerdo con el calendario electoral brasileño, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre.
La elección también definirá cargos legislativos y ejecutivos a nivel estadual. En total, 158.765.543 electores están habilitados para votar en los comicios generales de 2026, publicó NA.
Lula habló después de votar
Tras emitir su voto, Lula sostuvo que Brasil definía en esta jornada un proyecto de país y remarcó la importancia del proceso democrático. También cuestionó que las encuestas pudieran anticipar con precisión el resultado y señaló que los desafíos estructurales del país requieren políticas de largo plazo.
El presidente también afirmó que el resultado de las urnas deberá ser respetado. La definición, en cualquier caso, quedará sujeta al escrutinio oficial y a la totalización que realiza la Justicia Electoral brasileña.