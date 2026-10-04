“Tejiendo redes”: reconocieron a cuatro mujeres destacadas de Crespo

Cuatro mujeres fueron reconocidas en Crespo durante el encuentro “Tejiendo Redes, haciendo comunidad”, organizado por instituciones locales. La jornada también incluyó una charla sobre violencias invisibles a cargo de la Lic. Marisel Grillone.
Cuatro mujeres destacadas de Crespo fueron reconocidas durante el encuentro “Tejiendo Redes, haciendo comunidad”, organizado por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), la Federación que nuclea a los trabajadores a nivel provincial y la Asociación por una Nueva Familia (APUNF). La actividad se realizó en la sede del sindicato y reunió a un numeroso público.
Durante la jornada participó la Lic. Marisel Grillone, quien brindó la charla denominada “Las violencias invisibles”. El espacio permitió abordar la temática desde una perspectiva de reflexión y compartir conocimientos con las personas que asistieron al encuentro.
La propuesta tuvo como eje la construcción de vínculos y el reconocimiento del trabajo comunitario realizado por mujeres de la localidad a lo largo de los años.
Mujeres que tejen comunidad
Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento denominado “Mujeres que tejen comunidad”, una distinción alegórica al Premio Nobel de la Paz destinada a destacar a personas que, mediante su trayectoria y compromiso cotidiano, realizaron aportes a la comunidad.
En esta oportunidad fueron distinguidas cuatro mujeres con diferentes recorridos y vinculaciones con instituciones de Crespo: la Dra. Patricia Scavone de Ball, Mary Alanís de Brambilla, Beatriz “Betty” de Portillo y Amalia Saluzzio.
La Dra. Patricia Scavone de Ball fue reconocida por su aporte desinteresado a instituciones locales y por haber sido una de las fundadoras de la Asociación por una Nueva Familia.
Trayectorias vinculadas a la comunidad
Mary Alanís de Brambilla recibió la distinción por su trayectoria en el Instituto Municipal de Enseñanza y Formación Artística (IMEFAA) y en Lazos de Amistad, espacios en los que desarrolló distintas actividades a lo largo de los años.
Por su parte, Beatriz “Betty” de Portillo fue reconocida por su trabajo sostenido en la Capilla del Barrio San Miguel, mientras que Amalia Saluzzio fue distinguida por su participación durante muchos años en las comisiones de la Sociedad Italiana de Crespo.
La actividad buscó poner en valor las historias personales y comunitarias de mujeres que desarrollaron tareas en distintas instituciones y espacios sociales de la localidad.