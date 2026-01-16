Chocó colectivo que trasladaba a equipo juvenil de fútbol de Brasil y murió un entrenador

El colectivo trasladaba al equipo sub 20 de Águia de Marabá tras jugar la Copinha y chocó contra un camión. Hecton Alves, entrenador, falleció tras el accidente.
Hecton Alves, preparador físico del Águia de Marabá, falleció tras un accidente en el que el colectivo que trasladaba al equipo colisionó contra un camión. El director técnico del equipo, Ronan Tyezer, también resultó gravemente herido, según el comunicado oficial que publicó el club en sus redes sociales.
El siniestro ocurrió durante la noche del jueves, cuando el autobús que transportaba al plantel SUB-20 del equipo impactó contra un vehículo detenido sin señalización en la carretera BR-153, cerca de Crixás do Tocantins, en el norte de Brasil.
La delegación regresaba a Marabá tras su participación en la Copa São Paulo Junior (Copinha), el torneo juvenil más importante de Brasil. Según informó O Globo, el autobús chocó contra un camión detenido en condiciones de baja visibilidad, lo que provocó el accidente. Testigos señalaron que el conductor intentó esquivar el obstáculo, pero el impacto fue inevitable y el vehículo volcó, ocasionando la tragedia.
Tras el fuerte impacto, la única víctima fatal fue Hecton Alves, de apenas 35 años, quien falleció en el lugar. Ronan Tyezer fue rescatado inconsciente y con graves heridas, y debió ser trasladado al hospital local, donde permanece bajo atención médica. Pedro Corrêa, vicepresidente del club, relató a Estado de Pará Online: “Nuestro entrenador fue sacado del autobús sangrando profusamente, inconsciente, y trasladado en ambulancia”.
Ninguno de los jugadores del plantel sufrió heridas graves; solo presentaron golpes o lesiones leves, por los cuales fueron atendidos en centros médicos de la zona y dados de alta rápidamente.
Tras la lamentable noticia, la Federación Paulista de Fútbol, la organización de la Copinha y clubes históricos como Corinthians, Palmeiras y Santos emitieron comunicados de apoyo al entrenador herido y condolencias a la familia de Hecton Alves. “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del preparador físico Hecton Alves”, publicó el Verdão.