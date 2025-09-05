Búsqueda desesperada de dos niños que el padre sacó por la fuerza a la madre en Uruguay

Búsqueda de dos niños secuestrados por su padre en Uruguay. Son horas de angustia en el departamento uruguayo de Soriano, ubicado a 250 kilómetros al noroeste de Montevideo. Una nena de 2 años y su hermano de 6 son buscados intensamente por la Policía, luego de que la madre denunciara que su ex pareja y padre de los chicos, Andrés Morosini Rechoppa, los secuestró por la fuerza.
Este jueves, el Ministerio del Interior difundió las imágenes de los pequeños en redes sociales con el mensaje: "Solicitamos la colaboración de la población para ubicar a Francisco Alexander Morosini Ramos y Alfonsina Morosini Ramos". También publicaron la foto del jockey, de 28 años, y detallaron que se desplazaba en un auto BYD rojo, matrícula KPA 1970.
El hombre había sido denunciado previamente por violencia doméstica y tenía prohibición de acercamiento a su ex pareja. Poco le importó. El miércoles fue hasta la casa de Micaela Ramos, la madre de los menores, en la calle Santa Rita al 1.100, en el barrio Hipódromo de Soriano. La amenazó, subió a los niños a su auto y huyó.
Rutas de escape y primera pista
En redes sociales se conoció un video de Ramos pidiendo ayuda: "Necesito ayuda de la gente, que se movilice conmigo". Autoridades informaron que Morosini fue visto por última vez pasando el peaje de Mercedes, antes de llegar a La Víbora, y posteriormente en rutas hacia Nuevo Berlín y Tres Bocas.
La búsqueda se concentró en varios puntos del país y este jueves por la noche se centró cerca del arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58,400 de la ruta 20, en Río Negro. Allí llegaron los investigadores tras revisar cámaras de seguridad que mostraron al BYD rojo conducido por Morosini. Además, hallaron huellas de un vehículo que se dirigían hacia el arroyo, que se encuentra correntoso, por lo que buzos especializados se lanzaron al agua para intentar localizar el auto y a los niños.
"Hemos hecho contacto con todo lo que es la frontera: los lugares de hospedaje, todo lo que tenemos cercano a nosotros", dijo el comisario mayor Sugar Nicolino Vasella a Montevideo Portal. Sobre las huellas halladas explicó: "Coincidirían con un vehículo pequeño con las características de un BYD. Terminan en el agua, en forma recta, sin indicios de otra maniobra. No podemos descartarlo, pero tampoco confirmar que sea el vehículo buscado".
Hipótesis y testimonios
Las cámaras ubicadas más adelante en la ruta 20 no registraron el paso del auto, lo que permitió a los investigadores acotar el área de búsqueda. Según Vasella, las marcas fueron hechas después de las lluvias recientes, lo que coincide con la fecha de la desaparición.
Morosini y una relación marcada por celos: al igual que su padre, es obrero de la construcción, pero también un apasionado de las carreras de caballos. Incluso, participaba en competencias en Mercedes y otros departamentos. Meses atrás había comprado un equino cuarto de milla con el que planeaba competir.
Su relación con Micaela Ramos se tensó por celos y episodios de violencia doméstica. La mujer lo denunció tras agresiones verbales y físicas; la Fiscalía había establecido medidas de prohibición de acercamiento, aunque el hombre insistía en enviar mensajes y buscar a los niños.
La familia y la descripción de los niños
Evelyn Morosini, su hermana, habló con los medios y repudió la actitud del joven: "No sé qué le pasó por la cabeza. No puedo creer lo que hizo".
Según difundió el Ministerio del Interior, el nene vestía un pantalón de pijama azul con puños blancos al momento de su desaparición. Su hermana llevaba puestos unos pantalones negros con corazones y un buzo blanco.
La Policía mantiene desplegado un importante operativo con apoyo de Prefectura y buzos tácticos en la zona del arroyo. Cada hora que pasa aumenta la angustia de la madre y la preocupación de las autoridades, que insisten en que cualquier persona con información se comunique de inmediato. (Con información de Clarín)