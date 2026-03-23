Avión de la Fuerza Aérea de Colombia cayó con 125 personas a bordo: video del momento del accidente

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el siniestro el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana y se confirmó que hay al menos 48 heridos. La aeronave despegó, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia con tropas a bordo se accidentó al despegar en el sur del país, con 125 personas a bordo, de las cuales al menos 48 heridos fueron rescatados, según el comandante de la Fuerza Aeroespacial.
Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.
En la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, según detalló posteriormente el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, quien agregó que “48 heridos ya han sido rescatados” y aclaró que es una cifra preliminar. El jefe militar no dio detalles de víctimas mortales.
Sobre las causas del accidente, Silva comentó: “No conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto”.
La Fuerza Aeroespacial confirmó que se trata de una nave modelo Hércules C-130, que tiene capacidad para llevar a cerca de 100 pasajeros. La Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado que en el avión “se transportaban decenas de integrantes de la Fuerza Pública” y que “según información preliminar, la aeronave se precipitó a tierra poco después del despegue”.
El accidente ocurrió en Puerto Leguízamo (departamento de Putumayo), limítrofe con Perú. “Varios sobrevivientes del accidente han sido rescatados y trasladados al hospital local”, declaró a CNN Nicolás Ordoñez, un guardia indígena que participa en las operaciones de búsqueda y rescate en Leguízamo.
En tanto, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, declaró a Caracol Televisión que en la nave había “más de cien pasajeros, en su mayoría militares” y confirmó que algunos soldados fueron rescatados entre los restos del avión, que se incendió tras el accidente.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el hecho sin dar nuevos detalles. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dijo en un mensaje en redes sociales, en el que lamentó la falta de modernización de las fuerzas militares, lo que atribuyó a “dificultades burocráticas”.
Video del momento
Tras lo sucedido, se han empezado a conocer imágenes del entorno donde cayó el Hércules. Algunas muestran a lugareños transportando a los militares como pasajeros en sus motos rumbo al hospital local, una unidad médica de primer nivel que cuenta con la capacidad de atención más limitada en Colombia.
Entre esas imágenes, Semana conoció un video captado por un lugareño en el que se observa la terrible caída del avión.
Habitante de Puerto Leguízamo captó en este video el momento del terrible accidente del avión de la FAC. Autoridades locales atienden la emergencia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YQdMm27TqU— Revista Semana (@RevistaSemana) March 23, 2026