REDACCIÓN ELONCE
Bruzzoni Bebidas y Vinotecas, puso a la venta la totalidad de su empresa. La operación incluye tres locales, equipamiento, marca registrada, cartera de clientes y vínculos con proveedores. Conozca los detalles y cómo consultar.
Una conocida vinoteca de Paraná fue puesta a la venta como una oportunidad de inversión, con la posibilidad de adquirir un negocio en pleno funcionamiento y con una estructura comercial consolidada. Se trata de Bruzzoni Bebidas y Vinotecas, una firma dedicada a la comercialización minorista y mayorista de bebidas, cuyos responsables anunciaron la transferencia integral de la sociedad.
La propuesta contempla la adquisición de la empresa en su totalidad, incluyendo su marca registrada, equipamiento, canales digitales, cartera de clientes y relaciones comerciales con proveedores. Según explicaron sus responsables, la operación está orientada a inversores o emprendedores interesados en continuar una actividad comercial ya establecida.
El negocio cuenta con tres puntos de venta en diferentes sectores de Paraná y desarrolla distintas actividades vinculadas con la comercialización de bebidas y la provisión de productos para eventos. La presentación destacó que la firma mantiene operaciones durante todo el año, con incrementos de demanda en fechas especiales.
Qué incluye la venta de Bruzzoni Bebidas y Vinotecas
La transferencia comprende una amplia variedad de productos, entre ellos vinos, champagne, cervezas, whiskies, ron, vodka, gin, ginebra, licores y aperitivos. También comercializa energizantes, jugos, aguas, gaseosas, pulpas para coctelería, hielo y snacks.
Además, la empresa dispone de artículos complementarios, como cristalería y productos de bazar, destinados tanto al consumo particular como a la organización de celebraciones y encuentros empresariales.
Otro de los servicios que ofrece es el alquiler de mobiliario para eventos, que incluye frentes de barra, juegos de living, freezers, vajilla y otros elementos. Esta actividad permite complementar las ventas tradicionales con prestaciones destinadas a reuniones sociales y comerciales.
Tres locales en puntos estratégicos de Paraná
Bruzzoni Bebidas y Vinotecas desarrolla sus actividades en tres establecimientos. Dos están ubicados sobre avenida Francisco Ramírez, en los números 1978 y 3785, mientras que el tercero funciona en la intersección de Laurencena y Bolívar.
La propuesta también incluye mobiliario y equipamiento utilizado diariamente, como góndolas, estanterías flotantes, vitrinas y herramientas tecnológicas necesarias para la administración y comercialización de los productos.
Asimismo, se contempla la transferencia de la marca registrada Bruzzoni Bebidas y Vinotecas, junto con sus canales de comunicación en Facebook, Instagram y WhatsApp. La firma cuenta con personal que cumple jornadas completas, según la información a la que accedió Elonce.
Cartera de clientes y proveedores de primeras marcas
Uno de los aspectos destacados por los responsables fue la existencia de una cartera activa de clientes minoristas y mayoristas, que incluye consumidores particulares, empresas y organizadores de eventos.
La empresa también mantiene vínculos comerciales con proveedores de primeras marcas y cuentas corrientes vigentes, elementos que forman parte de su estructura operativa.
Respecto de las ventas, señalaron que la actividad presenta un comportamiento relativamente estable durante el año, con mayores movimientos en celebraciones como el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amigo y las fiestas de fin de año.
Cómo consultar por la compra de la vinoteca
La venta se realiza de manera directa y está dirigida a interesados que busquen adquirir una empresa con instalaciones, equipamiento y canales comerciales en funcionamiento.
Los responsables indicaron que las entrevistas y visitas se coordinarán previamente, con personas que acrediten un perfil acorde a la operación. También solicitaron mantener la confidencialidad durante las negociaciones.
Quienes deseen obtener más información sobre las condiciones de venta podrán comunicarse mediante WhatsApp al 3435441259 o consultar la cuenta de Instagram @bruzzonibebidas.