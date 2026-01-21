Villaguay será escenario del último Premate 2026

Villaguay albergará el último Premate 2026. Las audiciones de música y danza serán este jueves 22 de enero en el Parque Balneario Municipal (Emilio Carulla al este) desde las 19 horas. Es la última instancia de cara a las finales del 4 y 5 de febrero en Paraná, que otorgarán un lugar para estar en el escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

El Premate forma parte de la antesala de la Fiesta Nacional del Mate 2026, que tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. En el escenario Luis “Pacha” Rodríguez actuarán Lali, Los Nocheros, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, Raly Barrionuevo, además del Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate.

Maciá y Paraná ya vivieron sus preselectivos con la participación de más de 450 artistas en escena. Ahora es el momento de disfrutar de las producciones de artistas de las localidades de Bovril, Chajarí, Colón, Colonia Avellaneda, Colonia General Roca, Concepción del Uruguay, Concordia, General Ramírez, Gualeguaychú, Larroque, Las Tunas, Paraná, Pueblo Brugo, San Benito, Sauce de Luna, Viale, Villa Elisa y Villaguay.

En esta instancia se presentarán 22 propuestas en la disciplina música y 16 para danza, a partir de las 19 horas en el Balneario Municipal. En caso de mal tiempo, las actividades se trasladarán al Centro de Convenciones.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado integrado por Viviana Vergara, Edmundo Bocha Regner y Juan Manuel Bilat, reconocidos artistas de la capital provincial.

La jornada es con acceso libre y se plantea como un espacio de encuentro para celebrar la identidad cultural de la región y acompañar el camino de las y los artistas hacia el escenario mayor de la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

Con este último preselectivo, el Premate 2026 completa su recorrido por la provincia y confirma el compromiso de sostener políticas públicas que impulsen la producción artística local y federal.