Vecino restaura un mural sobre Malvinas en barrio Gaucho Rivero

En barrio Gaucho Rivero de Paraná, sobre calle Montiel, Don Mario Hermosid lleva adelante la restauración de un mural dedicado a la Guerra de Malvinas, emplazado en la puerta de su casa y pintado años atrás por el programa municipal Todas las Manos. La iniciativa busca preservar una obra cargada de historia y significado para la comunidad.

En diálogo con Elonce, relató el origen del mural: “Data de 1986, cuando mi esposa, un poco con tristeza, decía que ese mural, ese tapial, esa defensa, iba a servir para que hicieran cualquier cosa”. A partir de esa preocupación, comenzó el contacto con el programa municipal: “Se habló con gente del programa municipal Todas las Manos, con el señor Sergio Damonte, y hubo que hacer una serie de llamadas”.

Con el paso del tiempo, la obra sufrió el deterioro propio de la intemperie, por lo que decidió intervenir nuevamente: “Pedimos permiso, conseguimos pintura a través de vecinos y amigos, y hoy estamos tratando de restaurar lo que ellos hicieron, porque es una lástima que esto se pierda”.

El valor histórico y simbólico

El mural no solo homenajea a los combatientes de Malvinas, sino también a figuras históricas como el Gaucho Rivero. En ese sentido, explicó: “Estamos evocando al Gaucho Rivero, al soldado de Malvina, al Ara San Juan”.

Sobre la figura de Rivero, destacó: “Fue el primer argentino que izó nuestra bandera en Malvinas. También fue un gaucho mal visto porque quería reclamar lo que realmente le correspondía. Lo trataron de gaucho matrero, que viene a morir acá en los 33 Orientales”.

El mural también incluye referencias a caídos y veteranos, así como al mapa de las islas. “Lo que pisaron nuestra gente, nuestros hermanos”, señaló, resaltando la importancia de mantener viva la memoria colectiva.

Un llamado a no olvidar

Don Mario hizo especial hincapié en el reconocimiento a los excombatientes: “No hay peor muerte para un veterano, la ignorancia”. Y agregó: “¿Cómo no recordar Malvina? ¿Cómo no recordar nuestros héroes?”.

Vecino restaura un mural sobre la Guerra de Malvinas en calle Montiel

Además, invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de la Marcha de Antorchas: “A partir de las 21:30 o 22 estaríamos saliendo de Plaza de Mayo hacia el Monumento de Malvinas y sería lindo que nos acompañen”.

Finalmente, recordó a uno de los impulsores de esta actividad: “No olvidar Malvinas, no olvidar a Luis Sacha Almeida”, expresó refiriéndose a uno de los principales impulsores de la Caminata de las Antorchas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la memoria y el sentimiento patrio.