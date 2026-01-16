 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Vacunaron contra el sarampión en barrio Villa Mabel

Continuando con los operativos de vacunación por los barrios, promotores de salud de la Municipalidad estuvieron este viernes en Villa Mabel.

16 de Enero de 2026
Operativo de vacunación en Villa Mabel

REDACCIÓN ELONCE

La municipalidad de Paraná continúa con la vacunación contra el sarampión en los barrios de la ciudad.

 

Esta semana, promotores de Salud estuvieron en el barrio Las Piedras y este viernes se hicieron presentes en Villa Mabel, en calle Miguel Cané y Baigorria.

 

La directora de salud comunitaria, Olga Castañeda, recordó a Elonce que con estos operativos se busca “reforzar la vacunación y acordamos trabajar con la vecinal y el centro de salud Illia. Ayer hicimos una recorrida casa por casa para avisar a los vecinos que hoy íbamos a pasar”.

La Municipalidad adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se colocan con el tiempo oportuno.

 

Sobre la cantidad de dosis disponible, Castañeda afirmó que “hay cantidad suficiente para todos. A veces la gente no se vacuna mucho, por eso siempre remarcamos que es muy importante, tanto para los adultos para los niños. Es una manera de prevenir la enfermedad”.

La vacunación está destinada para personas menores de 60 y niños a partir del año de edad.

 

Por su parte, Maximiliano Carrasco de la vecinal Las Bases de Villa Mabel agradeció a la comuna y el centro comunitario por el operativo que acerca las vacunas a los vecinos. Elonce.com

