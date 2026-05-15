Un centenar de jóvenes de Federal se formaron en derechos laborales y herramientas para su primer empleo

En una propuesta impulsada por la provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, estudiantes de escuelas secundarias de Federal y Colonia Federal participaron de una serie de capacitaciones orientadas a fortalecer sus herramientas para el ingreso al mundo laboral.
La iniciativa busca acompañar a estudiantes secundarios en su transición hacia el mundo laboral formal, con contenidos vinculados a derechos laborales, empleo registrado, nuevas tecnologías y confección de currículum vitae.
La propuesta alcanzó a más de 100 jóvenes de nueve instituciones educativas y se desarrolló en el marco de una política impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo que conduce Manuel Troncoso, para acompañar la transición de los estudiantes hacia el ámbito laboral formal, promoviendo el acceso a información y herramientas prácticas.
Durante los encuentros, los estudiantes trabajaron sobre conceptos vinculados a condiciones laborales básicas, trabajo adolescente protegido, riesgos laborales, aportes jubilatorios y derechos de los trabajadores. Además, participaron de talleres prácticos sobre armado de CV, optimización de perfiles y uso de plataformas digitales e inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de empleo.
El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, señaló que "para el Gobierno de Entre Ríos es fundamental que los jóvenes cuenten con herramientas e información al momento de incorporarse al mundo del trabajo", y destacó que el acceso temprano a estos conocimientos "les permite desenvolverse con mayor seguridad y conocer sus derechos".
La iniciativa es llevada adelante por la Secretaría de Trabajo como parte de una estrategia de formación y acompañamiento destinada a jóvenes entrerrianos en distintas localidades de la provincia.
La jornada contó con la participación de la senadora provincial Nancy Miranda; el viceintendente de Federal, Lucas Noya; el director general de Trabajo, Juan Pablo Irurueta; y los delegados departamentales de la Secretaría de Trabajo de Federal, Darío Viera; y de Concordia, Miguel Pereyra.