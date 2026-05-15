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Un centenar de jóvenes de Federal se formaron en derechos laborales y herramientas para su primer empleo

En una propuesta impulsada por la provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, estudiantes de escuelas secundarias de Federal y Colonia Federal participaron de una serie de capacitaciones orientadas a fortalecer sus herramientas para el ingreso al mundo laboral.

15 de Mayo de 2026
Jóvenes de Federal se formaron en derechos laborales.
Jóvenes de Federal se formaron en derechos laborales. Foto: (GPER).

En una propuesta impulsada por la provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, estudiantes de escuelas secundarias de Federal y Colonia Federal participaron de una serie de capacitaciones orientadas a fortalecer sus herramientas para el ingreso al mundo laboral.

La iniciativa busca acompañar a estudiantes secundarios en su transición hacia el mundo laboral formal, con contenidos vinculados a derechos laborales, empleo registrado, nuevas tecnologías y confección de currículum vitae.

 

La propuesta alcanzó a más de 100 jóvenes de nueve instituciones educativas y se desarrolló en el marco de una política impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo que conduce Manuel Troncoso, para acompañar la transición de los estudiantes hacia el ámbito laboral formal, promoviendo el acceso a información y herramientas prácticas.

 

Durante los encuentros, los estudiantes trabajaron sobre conceptos vinculados a condiciones laborales básicas, trabajo adolescente protegido, riesgos laborales, aportes jubilatorios y derechos de los trabajadores. Además, participaron de talleres prácticos sobre armado de CV, optimización de perfiles y uso de plataformas digitales e inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de empleo.

 

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, señaló que "para el Gobierno de Entre Ríos es fundamental que los jóvenes cuenten con herramientas e información al momento de incorporarse al mundo del trabajo", y destacó que el acceso temprano a estos conocimientos "les permite desenvolverse con mayor seguridad y conocer sus derechos".

 

La iniciativa es llevada adelante por la Secretaría de Trabajo como parte de una estrategia de formación y acompañamiento destinada a jóvenes entrerrianos en distintas localidades de la provincia.

 

La jornada contó con la participación de la senadora provincial Nancy Miranda; el viceintendente de Federal, Lucas Noya; el director general de Trabajo, Juan Pablo Irurueta; y los delegados departamentales de la Secretaría de Trabajo de Federal, Darío Viera; y de Concordia, Miguel Pereyra.

Temas:

Federal capacitaciones estudiantes secundarios
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