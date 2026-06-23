Último fin de semana para disfrutar de "Gurisada y Teatro" en la Sala Saltimbanquis

REDACCIÓN ELONCE
La sexta edición del ciclo Gurisada y Teatro llegará a su cierre con dos funciones especiales en la Sala Saltimbanquis. Las propuestas combinan humor, emoción y aventuras para compartir en familia.
Último fin de semana de Gurisada y Teatro será el que se vivirá en la Sala Saltimbanquis, donde concluirá una nueva edición del ciclo que durante todo junio reunió a niñas, niños, familias y amantes de las artes escénicas. Tras cuatro semanas de funciones y encuentros, la propuesta se despedirá con dos espectáculos especialmente pensados para disfrutar en familia.
La cita será en la Sala Saltimbanquis, ubicada en Feliciano 546 de Paraná. Como en cada jornada del ciclo, las puertas abrirán desde las 16 para recibir al público y compartir la experiencia del teatro en vivo, una actividad que se consolidó como una alternativa cultural para las vacaciones de invierno anticipadas y los fines de semana de junio.
Historias cargadas de imaginación, personajes entrañables, humor y emociones volverán a ser protagonistas en las últimas funciones de esta sexta edición, organizada por el Colectivo Artístico Saltimbanquis con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).
Dos propuestas para cerrar el ciclo
La programación de cierre comenzará el sábado 27 de junio con la presentación de “Me regalás una flor”, una obra del Grupo UNDR de Maciá. La historia gira en torno a Mariquita, quien prepara una fiesta sorpresa mientras espera con ansiedad el regalo de su amado Abelardo.
A través de recursos propios del universo del clown, la obra propone una mirada sensible y humorística sobre los vínculos afectivos, las formas de comunicación y los sentimientos. Los personajes atraviesan situaciones que invitan a reflexionar sobre las relaciones personales sin perder la frescura y la comicidad.
La puesta cuenta con las actuaciones de Irene Marcilio y Nahuel Gibert, mientras que la dramaturgia pertenece a Horacio Tignanelli. La propuesta está orientada a públicos de distintas edades y combina entretenimiento con mensajes para compartir en familia.
Una aventura para imaginar y crecer
El domingo 28 será el turno de “Imagina Rubí”, una producción concertada entre artistas de Maciá y Paraná. La obra narra la historia de Rubí, una niña tímida y creativa que enfrenta la noche previa al inicio de su primer grado.
Acompañada por amigos imaginarios y seres fantásticos que habitan su habitación, la protagonista emprende una aventura que la ayudará a superar temores, descubrir fortalezas y prepararse para una nueva etapa de su vida. La propuesta aborda con sensibilidad temas vinculados al crecimiento, la confianza y la valentía.
El elenco está integrado por Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Marcilio. La dirección corresponde a Leandro Bogado y Darío Ocaranza, con asistencia de Verónica Spahn. El diseño lumínico es de Nicolás Gassmann y la técnica está a cargo de Azul Balmas y Felipe Bogado. Las entradas serán a la gorra y, debido a la capacidad limitada de la sala, se recomienda realizar reservas previas al WhatsApp 3434-550552.