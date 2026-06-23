El laboratorio entrerriano Eriochem que emplea a 280 personas fue adquirido por Grupo Bagó

La operación incluyó el ciento por ciento de las acciones de Eriochem y sus filiales en Argentina, Uruguay y México. La planta de Colonia Avellaneda continuará funcionando con normalidad y mantendrá sus puestos de trabajo.
Grupo Bagó adquirió Eriochem, el laboratorio entrerriano especializado en medicamentos oncológicos que emplea a 280 trabajadores y cuenta con operaciones en Argentina, Uruguay y México. La transacción se concretó este lunes 22 de junio e implicó la compra del ciento por ciento del paquete accionario de la compañía, marcando un nuevo capítulo para una de las firmas farmacéuticas más importantes surgidas en Entre Ríos.
La adquisición fue realizada por el Grupo Bagó, una de las compañías farmacéuticas de capitales privados más relevantes de la Argentina, con más de nueve décadas de trayectoria en el sector. La operación incluyó además las filiales que Eriochem posee en Uruguay y México, consolidando la expansión regional del grupo empresario.
Pese al cambio de propietarios, desde la empresa aseguraron que las actividades continuarán desarrollándose con normalidad. La planta ubicada en Colonia Avellaneda seguirá operativa y conservará sus aproximadamente 280 puestos de trabajo, una noticia relevante para el sector productivo y laboral de la provincia.
Una nueva etapa para la compañía
Antonio Bouzada, hasta ahora presidente de Eriochem y uno de sus fundadores, explicó que la decisión estuvo vinculada a los desafíos que enfrenta actualmente la industria farmacéutica a nivel mundial.
“La escala en la producción va cobrando suma importancia a nivel global. La industria farmacéutica no es la excepción. Eriochem en manos de un tradicional grupo farmacéutico argentino, como lo es Bagó, va a tener una mejor y más profunda performance en el futuro”, sostuvo el empresario en declaraciones al portal especializado Dos Florines.
Bouzada también consideró que la venta representa el cierre de una etapa personal y empresarial. “Creo haber cumplido un ciclo en la empresa. Para cobrar mayor expansión y relevancia empresarial, Eriochem necesita del respaldo económico y estructural que Bagó puede darle”, afirmó.
Presencia internacional y especialización
Fundada en el año 2000, Eriochem logró posicionarse como una compañía de referencia en el desarrollo y producción de medicamentos destinados principalmente a tratamientos oncológicos. Su actividad se centra en la síntesis de ingredientes activos farmacéuticos y en la elaboración de inyectables líquidos y liofilizados de alta complejidad.
La empresa desarrolló una estrategia basada en la integración vertical de sus procesos productivos, la incorporación constante de tecnología y una marcada orientación hacia los mercados internacionales. Estos pilares permitieron consolidar operaciones fuera del país y fortalecer su presencia en la región.
Además de su sede central en Colonia Avellaneda, Eriochem cuenta con instalaciones productivas en Canelones, Uruguay, y en Colonia San José Insurgentes, en el municipio mexicano de Benito Juárez. Con su incorporación al Grupo Bagó, la compañía buscará profundizar su crecimiento, ampliar mercados y fortalecer su posicionamiento en una industria cada vez más competitiva y globalizada.