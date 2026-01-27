 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Trajes, pomos y tradición: una muestra revive el carnaval en el Museo Martiniano Leguizamón

La exposición reúne trajes, objetos históricos y piezas prestadas por el Museo del Carnaval del barrio El Sol para evocar la tradición festiva en Paraná.

27 de Enero de 2026
Muestra de Carnaval en el museo.
Muestra de Carnaval en el museo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Museo Histórico Martiniano Leguizamón incorporó a su agenda de verano una propuesta especial vinculada al carnaval, con una muestra temporaria que recupera objetos antiguos, vestimentas y materiales representativos de esta celebración popular en la ciudad y la región. La iniciativa busca ofrecer un recorrido histórico y cultural que conecte las tradiciones locales con distintas expresiones festivas del país.

 

La directora del museo, Gisela Correa, habló con Elonce y explicó que la exposición forma parte de una serie de actividades pensadas para acercar nuevos públicos al patrimonio provincial y destacar elementos que forman parte de la identidad entrerriana.

 

 

“Este es uno de los museos más grandes que tiene la provincia y aglutina patrimonio de distintas ciudades y personalidades muy destacadas”, señaló, y recordó que el espacio conserva colecciones de relevancia nacional, como la de platería de Martiniano Leguizamón.

 

Objetos históricos y aportes de la comunidad

 

Debido a que el museo no contaba con una gran cantidad de piezas vinculadas a esta festividad, se sumaron préstamos externos. Correa detalló que trabajaron junto al Museo del Carnaval del barrio El Sol. “Recurrimos a ellos y le agradecemos a Nora Aracil que nos colaboró con los trajes”, indicó.

 

El museo sum&oacute; diversos objetos. Foto: Elonce.
El museo sumó diversos objetos. Foto: Elonce.

 

Entre los elementos exhibidos se incluyen un antiguo pomo de principios del siglo XX, pantallas publicitarias de vidrio y publicaciones gráficas de época que retratan cómo se vivían estas celebraciones décadas atrás. “Quisimos evocar el clima del carnaval sin profundizar demasiado, con los pocos objetos que teníamos y algunos aportes que muestran cómo era esa tradición”, precisó.

 

 

Trajes y trabajo artesanal

 

Uno de los principales atractivos son los trajes utilizados en comparsas locales. Según describió la directora, el vestuario masculino perteneció a un referente del ámbito paranaense y presenta una confección con cristales, caireles y numerosos detalles artesanales.

 

“Son trajes con mucho trabajo, con meses de elaboración y un peso importante. Algunos están hechos íntegramente con lentejuelas y otros con materiales reciclados, como botellas o chapitas, que también aportan brillo y color”, explicó.

 

Directora del museo, Gisela Correa. Foto: Elonce.
Directora del museo, Gisela Correa. Foto: Elonce.

 

Correa destacó además el componente social de estas celebraciones. “No distingue entre clases sociales, pero los costos de elaboración son elevados y muchas veces recaen en quienes menos recursos tienen”, sostuvo.

 

 

Días y horarios de visita

 

El museo está ubicado en la esquina de Laprida y Buenos Aires, conocido por muchos vecinos como el “Museo del Cañón”. Permanece abierto de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, y domingos y feriados de 9 a 12.

 

“Los invitamos a recorrer las 16 salas, la muestra temporaria de carnaval y otras exposiciones que tenemos en curso”, concluyó la directora.

 

