Trajes, pomos y tradición: una muestra revive el carnaval en el Museo Martiniano Leguizamón

El Museo Histórico Martiniano Leguizamón incorporó a su agenda de verano una propuesta especial vinculada al carnaval, con una muestra temporaria que recupera objetos antiguos, vestimentas y materiales representativos de esta celebración popular en la ciudad y la región. La iniciativa busca ofrecer un recorrido histórico y cultural que conecte las tradiciones locales con distintas expresiones festivas del país.

La directora del museo, Gisela Correa, habló con Elonce y explicó que la exposición forma parte de una serie de actividades pensadas para acercar nuevos públicos al patrimonio provincial y destacar elementos que forman parte de la identidad entrerriana.

“Este es uno de los museos más grandes que tiene la provincia y aglutina patrimonio de distintas ciudades y personalidades muy destacadas”, señaló, y recordó que el espacio conserva colecciones de relevancia nacional, como la de platería de Martiniano Leguizamón.

Objetos históricos y aportes de la comunidad

Debido a que el museo no contaba con una gran cantidad de piezas vinculadas a esta festividad, se sumaron préstamos externos. Correa detalló que trabajaron junto al Museo del Carnaval del barrio El Sol. “Recurrimos a ellos y le agradecemos a Nora Aracil que nos colaboró con los trajes”, indicó.

El museo sumó diversos objetos. Foto: Elonce.

Entre los elementos exhibidos se incluyen un antiguo pomo de principios del siglo XX, pantallas publicitarias de vidrio y publicaciones gráficas de época que retratan cómo se vivían estas celebraciones décadas atrás. “Quisimos evocar el clima del carnaval sin profundizar demasiado, con los pocos objetos que teníamos y algunos aportes que muestran cómo era esa tradición”, precisó.

Trajes y trabajo artesanal

Uno de los principales atractivos son los trajes utilizados en comparsas locales. Según describió la directora, el vestuario masculino perteneció a un referente del ámbito paranaense y presenta una confección con cristales, caireles y numerosos detalles artesanales.

“Son trajes con mucho trabajo, con meses de elaboración y un peso importante. Algunos están hechos íntegramente con lentejuelas y otros con materiales reciclados, como botellas o chapitas, que también aportan brillo y color”, explicó.

Directora del museo, Gisela Correa. Foto: Elonce.

Correa destacó además el componente social de estas celebraciones. “No distingue entre clases sociales, pero los costos de elaboración son elevados y muchas veces recaen en quienes menos recursos tienen”, sostuvo.

Días y horarios de visita

El museo está ubicado en la esquina de Laprida y Buenos Aires, conocido por muchos vecinos como el “Museo del Cañón”. Permanece abierto de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, y domingos y feriados de 9 a 12.

“Los invitamos a recorrer las 16 salas, la muestra temporaria de carnaval y otras exposiciones que tenemos en curso”, concluyó la directora.