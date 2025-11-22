 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Actividades para adultos mayores

Se realizó la exposición de fotografías del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la FCEDU

22 de Noviembre de 2025
Muestra fotográfica en Puerto Sánchez.
Muestra fotográfica en Puerto Sánchez. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Sobre la exposición de fotografías, Silvia Muñoz, una de las integrantes del taller, manifestó que este tipo de actividades “inspira a crecer”. Puerto Sánchez fue la locación donde se llevó a cabo.

Se llevó a cabo la exposición de fotografías por parte de los integrantes del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU), dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La muestra comenzó ayer en Puerto Sánchez y se extendió durante este sábado, con un total de entre 15 y 18 integrantes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Somos miembros de un taller de fotografía avanzada de un departamento muy amplio en los talleres que ofrece, desde danza, teatro y muchas actividades, dentro de las cuales están fotografía. Estoy desde el 2020 con el profesor Raúl Perriere. Tenemos actividades semanales, como salidas a sacar fotos, como es el caso de esta locación (Puerto Sánchez), a dónde vinimos, sacamos fotos y hoy queremos devolver al lugar la oportunidad que nos da la posibilidad de sacar fotos de su gente, de sus trabajos y su vida cotidiana”, enunció Mabe Schreiner en primer lugar.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Silvia Muñoz, por su lado, sostuvo el trabajo complejo de elegir una buena foto: “Es la parte más difícil. Seleccionar la foto y decir ‘esto es lo que quiero retratar y lo que quiero mostrar’. La foto representa mis emociones o mi estado en ese momento. Pero, a la vez, es lo que nos inspira a crecer como fotógrafos”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Silvia es oriunda de Paraná y tras trabajar en el sur argentino, regresó a la capital entrerriana para retomar la fotografía: “Conocí gente maravillosa en el grupo, de la mano del profe Raúl Perriere, donde estamos haciendo esta muestra, que es parte de lo que hacemos durante el año”.

 

Exposición de fotografías del departamento de la Mediana y Tercera Edad de la FCEDU

 

Temas:

exposición de fotografías Departamento de Mediana y Tercera Edad FCEDU Uner
