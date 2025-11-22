Se realizó la exposición de fotografías del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la FCEDU

Se llevó a cabo la exposición de fotografías por parte de los integrantes del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU), dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La muestra comenzó ayer en Puerto Sánchez y se extendió durante este sábado, con un total de entre 15 y 18 integrantes.

Foto: Elonce.

“Somos miembros de un taller de fotografía avanzada de un departamento muy amplio en los talleres que ofrece, desde danza, teatro y muchas actividades, dentro de las cuales están fotografía. Estoy desde el 2020 con el profesor Raúl Perriere. Tenemos actividades semanales, como salidas a sacar fotos, como es el caso de esta locación (Puerto Sánchez), a dónde vinimos, sacamos fotos y hoy queremos devolver al lugar la oportunidad que nos da la posibilidad de sacar fotos de su gente, de sus trabajos y su vida cotidiana”, enunció Mabe Schreiner en primer lugar.

Foto: Elonce.

Silvia Muñoz, por su lado, sostuvo el trabajo complejo de elegir una buena foto: “Es la parte más difícil. Seleccionar la foto y decir ‘esto es lo que quiero retratar y lo que quiero mostrar’. La foto representa mis emociones o mi estado en ese momento. Pero, a la vez, es lo que nos inspira a crecer como fotógrafos”.

Foto: Elonce.

Silvia es oriunda de Paraná y tras trabajar en el sur argentino, regresó a la capital entrerriana para retomar la fotografía: “Conocí gente maravillosa en el grupo, de la mano del profe Raúl Perriere, donde estamos haciendo esta muestra, que es parte de lo que hacemos durante el año”.