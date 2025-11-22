El puerto de Concepción del Uruguay operó con tres buques en 15 días

En total se embarcaron casi 60.000 toneladas en dos semanas desde Concepción del Uruguay, complementando así una operatoria de exportación que garantiza la salida de producción regional a través de los puertos entrerrianos.
El ultramarino Charm zarpó el día 10 de noviembre, el 13 ingresó el Bunun Respect, y el 16 lo hizo el African Condor. Fueron tres buques ultramarinos operando a pleno en el puerto de Concepción del Uruguay embarcando troncos de pino y eucalipto con destino a la India.
Lo ajustado de los tiempos de operación obligó a algunos buques a fondear en la rada exterior, frente al balneario Banco Pelay, a la espera del sitio de amarre que el Ente Portuario ha destinado a la empresa Urcel Argentina para la exportación de estas cargas.
En total se embarcaron casi 60.000 toneladas en dos semanas desde Concepción del Uruguay, carga que se sumarán a otras 40.000 del mismo tipo en el puerto de Ibicuy, complementando así una operatoria de exportación que garantiza la salida de producción regional a través de los puertos entrerrianos.
Operatoria ininterrumpida
A lo largo de estos últimos quince días, el trabajo en el puerto se mantuvo de forma constante, tanto en los muelles como en la zona de acopio de granos. En este marco, el sistema de suministro eléctrico de media tensión que abastece al puerto, sufrió un desperfecto producto de la última tormenta, que afectó a todo el predio portuario. La rápida disposición de personal y equipos de la empresa Enersa, permitió solucionar el inconveniente en tiempo récord.
En pocas horas, la empresa de energía de Entre Ríos realizó un tendido nuevo que reconectó la subestación transformadora del puerto y permitió restablecer todos los servicios.
Cabe señalar que, además de la actividad propia de los embarques, donde se ocupan unas 400 personas a lo largo de toda la cadena de producción, logística, seguridad y embarque, el puerto también opera permanentemente con acopio de granos en su Elevador Terminal con una planta de silos y celdas que empresas de la región ocupan actualmente para el almacenamiento de soja y maíz, mientras se preparan las mismas instalaciones para acopiar arroz para una exportación que se concretaría en los próximos meses.