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Se presentaron 40 proyectos para sumarse a los mercados de Paraná

Un total de 40 proyectos se presentaron para ocupar locales en los Mercados de la ciudad. Tras ello, dará inicio el proceso de evaluación de las propuestas.

27 de Marzo de 2026
Se amplía la propuesta en los mercados de Paraná
Se amplía la propuesta en los mercados de Paraná

Un total de 40 proyectos se presentaron para ocupar locales en los Mercados de la ciudad. Tras ello, dará inicio el proceso de evaluación de las propuestas.

La convocatoria para la incorporación de emprendimientos a los mercados locales permaneció abierta del 6 al 20 de marzo. En total, se recibieron 40 proyectos, una cifra muy positiva por la diversidad y el interés demostrado por los emprendedores.

 

Las propuestas abarcan una amplia variedad de rubros, entre ellos panadería, rotisería, vinotecas, productos regionales, marroquinería y artesanías en madera, entre otros.

 

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, afirmó que “esta heterogeneidad refleja el crecimiento y la consolidación del ecosistema emprendedor, así como el atractivo de los mercados como espacios de comercialización y desarrollo local”.

En ese marco, destacó “el valor de estas iniciativas para fortalecer la economía local” y recordó que “el trabajo en torno a ferias y mercados se complementa con otras propuestas impulsadas desde la gestión de Rosario Romero para acompañar y apoyar a los emprendedores locales”.

 

Con el cierre de la convocatoria, comenzará el proceso de evaluación de los proyectos presentados.

 

El objetivo es seguir fortaleciendo los mercados como espacios de encuentro, producción y consumo local, promoviendo el desarrollo de emprendimientos y la diversificación de la oferta para la comunidad, indicaron desde la comuna.

Temas:

mercados Paraná emprendiemientos
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