La obra “Huachos” llega a la Salita de Perón: habrá teatro y música durante el fin de semana

La Salita de Perón, en Paraná, prepara un fin de semana con propuestas de teatro y música, mientras ultima detalles para recibir el Festival Internacional de Humor Babieca, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre. Paula Righelato, referente del espacio cultural ubicado en Perón 648, brindó a Elonce detalles de las actividades.

“Este fin de semana hay teatro y hay música”, anticipó Righelato. La programación comenzará el viernes 30 de octubre, a las 21, con “Huachos”, un unipersonal protagonizado por el actor chileno Tonio López.

La obra cuenta la historia de tres hermanos y su madre, atravesados por situaciones de vulnerabilidad. “Él hace los cuatro personajes en escena”, explicó Rigelato, quien destacó el exigente trabajo corporal del intérprete.

Un unipersonal premiado y un aniversario musical

La puesta contará con Belisario Ruiz en asistencia de dirección y técnica. Según explicó Righelato, la obra fue estrenada hace dos décadas, bajo la dirección original de Luis Ariel Guzmán, y recibió numerosos reconocimientos por la historia de la obra y el trabajo físico del autor.

El sábado 31, a las 20 horas, será el turno de “Qué Hermoso Muñeco”, banda que celebrará su primer aniversario con un recital acústico y contará con servicio de cantina.

“Ellos festejan su primer año de vida”, señaló Righelato. Con una presentación cargada de humor, los integrantes se definen como músicos de Paraná, aunque ninguno nació allí, y aseguran hacer rock pese a no considerarse rockeros. Sus canciones abordan principalmente situaciones de injusticia social.

Las reservas para la función del viernes pueden realizarse al número 343 4285365. La programación completa estará disponible en Instagram oficial de la organización, @lasalitadeperon.

El Festival Babieca llegará desde México

La agenda continuará del 6 al 8 de noviembre con el Festival Internacional Babieca, una propuesta de humor y payasas originaria de Puebla, México, que tendrá a Paraná como una de sus subsedes.

“Estamos contentísimos. Es el cuarto festival que organizamos en el año”, expresó Righelato. Además, explicó que el encuentro tiene su edición central en México durante mayo y posteriormente desarrolla actividades en distintos países latinoamericanos.

“Nosotras somos anfitrionas de este festival Babieca, que también ha dado origen e inspirado a festivales como el Ría Paraná”, destacó. La programación reunirá a artistas mexicanas y argentinas en diferentes espacios de la ciudad.

Como actividad especial, las visitantes mexicanas propusieron disputar un partido de fútbol con payasas locales. “Las mexicanas quieren jugar al fútbol. Todavía no tengo cancha”, comentó entre risas Righelato.