“Hoy doné vida”: realizan una colecta externa de sangre en Plaza Mansilla de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de la campaña "La Sangre Nos Une +", el Programa Provincial de Hemoterapia llevó adelante una jornada especial de donación en Plaza Mansilla. Destacaron a Elonce que más de 6.000 personas participaron de las colectas realizadas en los últimos cuatro años.
En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Programa Provincial de Hemoterapia realizó este martes una colecta especial en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno en Paraná, con el objetivo de promover la donación voluntaria y concientizar sobre la importancia de este acto solidario.
La actividad se desarrolló bajo el lema "La Sangre Nos Une +" y contó con la participación de distintas instituciones, estudiantes y organismos que acompañaron la jornada.
"En el marco de esta celebración, la Casa de Gobierno y el Centro Provincial de Convenciones estuvieron iluminados de rojo; y, debido al feriado de ayer, la colecta de sangre se realiza hoy, hasta las 11", explicó Belén Cacik.
Más de 6.000 donantes en cuatro años
La coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Echeverry, destacó el crecimiento que tuvo la iniciativa desde su puesta en marcha. "Este es un trabajo que se lleva adelante desde hace varios años y ha aportado muchas donaciones voluntarias a nuestra provincia. El colectivo no solo recorre Paraná, sino que también ha llegado a numerosas localidades entrerrianas", señaló.
Según precisó, más de 6.000 personas participaron de las colectas organizadas durante los últimos cuatro años, una cifra que refleja el compromiso creciente de la comunidad con la donación voluntaria.
"La gente toma conciencia y se suma mucho a este tipo de actividades, porque cuesta un poco más que se acerquen a donar directamente en los hospitales, por eso buscamos generar estos espacios más accesibles y cercanos", indicó.
Una jornada con actividades y participación estudiantil
La colecta contó con el acompañamiento de la Fundación Iapser, Iapser Seguros, IAFAS, alumnos de quinto y sexto año del Instituto Michelangelo y representantes de la Farmacia Cura Álvarez, quienes colaboraron con controles de presión arterial para los asistentes.
Las responsables del programa remarcaron que el objetivo es transformar la donación en una experiencia amigable y participativa. "La colecta tiene otra impronta. Hay música, distintas actividades y un ambiente más descontracturado. Es una forma diferente de acercar a la gente a la donación", sostuvo Echeverry.
Además, adelantaron que durante todo el mes continuarán realizando colectas externas en distintos puntos de la provincia.
Requisitos para donar sangre
Desde el Programa Provincial de Hemoterapia recordaron que pueden donar sangre personas de entre 16 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud.
Entre los requisitos fundamentales se encuentran concurrir con documento de identidad, haber realizado un desayuno liviano y mantenerse bien hidratado.
"Es importante desayunar antes de donar. Se puede tomar café, jugo, comer cereales o galletitas con mermelada. Lo único que pedimos es evitar grasas y lácteos", explicó la coordinadora.
Finalmente, invitaron a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales del programa para conocer el cronograma de colectas y recibir información actualizada sobre los operativos.
"Que haya sangre disponible es responsabilidad de todos. Los esperamos para seguir sumando donantes y ayudando a quienes lo necesitan", concluyó Cacik.