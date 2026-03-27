Terminaron las obras en la Escuela Estrada: así quedó el edificio tras la obra de puesta en valor

La Escuela Estrada de Paraná fue puesta en valor tras la finalización de una obra integral que permitió recuperar su infraestructura y mejorar las condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades educativas. Los trabajos fueron impulsados por el Gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

El establecimiento, ubicado en la intersección de las avenidas Ramírez y Laurencena, forma parte de un punto estratégico de la ciudad y alberga a más de 400 alumnos. En este contexto, la intervención permitió no solo optimizar el edificio, sino también revalorizar un sector urbano de alta circulación.

La obra en la Escuela Estrada implicó una inversión provincial de 538 millones de pesos y abarcó una superficie de más de 2.000 metros cuadrados.

Qué trabajos se realizaron en el edificio

Las tareas incluyeron la restauración de la fachada, la recomposición de muros y mejoras en las carpinterías. Además, se ejecutaron veredas perimetrales y se optimizaron las condiciones de accesibilidad en distintos sectores.

Escuela Estrada.

También se intervinieron las instalaciones eléctricas y de gas, junto con trabajos de pintura exterior que permitieron renovar la imagen del edificio de la Escuela Estrada.

En el interior, se llevaron adelante mejoras en los pisos, se construyeron rampas para facilitar la circulación entre niveles y se adecuó un sanitario para personas con discapacidad.

Escuela Estrada.

Mejoras en espacios de uso cotidiano

Dentro del proyecto, se incluyó la intervención del sector de cocina, donde se incorporaron nuevas mesadas y revestimientos para mejorar las condiciones de uso.

Estas acciones buscan fortalecer los espacios que forman parte de la vida diaria de la comunidad educativa de la Escuela Estrada, con instalaciones más adecuadas y funcionales.

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó la importancia de este tipo de intervenciones. “Con la inversión puesta en la infraestructura escolar, se hacen posibles mejores condiciones para enseñar y aprender”, señaló.

Además, subrayó que estas obras representan una apuesta a futuro. “Es apostar al crecimiento de la provincia con espacios acordes, accesibles y preparados”, expresó en relación a la intervención en la Escuela Estrada.