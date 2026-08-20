Paraná es sede del Congreso INOCUA con foco en control, innovación y seguridad alimentaria

Paraná es sede durante este jueves y viernes del Congreso INOCUA 2026 Entre Ríos, un encuentro que reúne en el Centro Provincial de Convenciones a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes, autoridades y equipos de gestión vinculados con la inocuidad, la seguridad alimentaria y la bromatología.

La actividad comprende el I Congreso de Inocuidad, Gestión e Innovación Alimentaria de Entre Ríos y el V Congreso de la Red de Bromatólogos Municipales de la Provincia de Córdoba. Durante las dos jornadas se desarrollan exposiciones y espacios de intercambio orientados a fortalecer conocimientos, experiencias y políticas públicas relacionadas con el control de alimentos.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó la convocatoria alcanzada por la propuesta. “Se ha excedido totalmente el número de participantes previstos, así que estamos muy orgullosos”, expresó durante la primera jornada.

La inocuidad alimentaria y su importancia para Entre Ríos

Bernaudo remarcó que el encuentro adquiere especial relevancia por el perfil productivo de la provincia. “La inocuidad alimentaria es un tema central en nuestra provincia, no solamente por la salud de nuestros habitantes, sino porque Entre Ríos es una provincia productora de alimentos y que exporta alimentos al mundo”, señaló.

En ese sentido, consideró trascendente que una actividad de estas características se realice en territorio entrerriano y destacó la participación de diferentes sectores. El funcionario definió al Congreso INOCUA como un evento con un fuerte componente científico y tecnológico, respaldado por universidades, organismos públicos, profesionales y especialistas.

“Es un trabajo interdisciplinario donde participa la gente que está en territorio, en la industria, en los municipios, en las provincias, pero también quienes trabajan en investigación y ciencia”, explicó Bernaudo. Además, puso en valor la presencia de la Red de Bromatólogos Municipales de Córdoba y su experiencia de articulación entre diferentes localidades.

Cambios normativos, innovación y fiscalización

Por su parte, la directora general del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos, Karina Meier, explicó que uno de los principales ejes estará relacionado con los cambios en el Sistema Nacional de Control de Alimentos. “Hay algunas modificaciones que nos competen a todas las autoridades sanitarias presentes, tanto provinciales y nacionales como municipales”, indicó.

La funcionaria señaló además que la innovación tendrá un lugar destacado dentro de las exposiciones. “En nuestra provincia tenemos desarrollos y estructuras que se van modernizando y atendiendo necesidades regionales y locales, sobre todo de nuestra industria”, sostuvo.

Otro de los aspectos centrales será la actuación de los organismos de control frente a posibles riesgos sanitarios. “Vamos a hablar de inocuidad alimentaria, de procesos de fiscalización de establecimientos, de cómo actuamos ante una enfermedad transmitida por alimentos o un brote y de cómo respondemos rápidamente”, detalló Meier.

Experiencias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe

La agenda del Congreso INOCUA también contempla mesas de trabajo destinadas al intercambio de experiencias entre especialistas y autoridades sanitarias. Según explicó Meier, estos espacios cuentan con referentes provenientes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Las jornadas buscan así vincular las distintas áreas involucradas en el sistema alimentario, desde la fiscalización y la gestión pública hasta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la actividad productiva. El objetivo es analizar problemáticas actuales y avanzar en herramientas que permitan fortalecer la seguridad de los alimentos.

Realizan una jornada sobre seguridad e innovación alimentaria

El encuentro continuará este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná con nuevas disertaciones y mesas de trabajo destinadas a profundizar los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector.