Las escuelas corales del CGE convocan a nuevos ingresantes

El Consejo General de Educación (CGE) reabre a mediados de febrero la inscripción para las escuelas corales de la provincia, una propuesta educativa gratuita destinada a niños, jóvenes y adultos, orientada a la formación vocal y musical en un ámbito colectivo y artístico.
La oferta se desarrolla en tres instituciones: la Escuela Coral Nº1 Mario Monti de Paraná, la Escuela Coral Nº2 de Gualeguaychú y la Escuela Coral Nº3 Jorge Mockert de Nogoyá.
La Escuela Coral Nº1 Mario Monti, con sede en Cervantes 228 de Paraná, es una institución emblemática de la educación coral entrerriana. Su origen se remonta a 1937, cuando Mario Monti reunió a niños de distintas escuelas dependientes del CGE para cantar, dando lugar a la Unión Coral. Con el paso de los años, el proyecto creció hasta conformar un coro de 200 niños que ensayaban en la Escuela del Centenario.
En 1952 asumió la dirección el maestro Roberto Longo y, posteriormente, en 1966, la profesora Magdalena Caraffa, quien estuvo al frente de la institución hasta 1995. En 1982 la escuela adoptó oficialmente el nombre de Escuela Coral Nº1 Mario Monti, consolidando una formación más sistemática. Actualmente cuenta con Coro de Iniciación, Preestable y Estable de Niños, Coro Juvenil, Coro de Adultos y Coro Polifónico, además de un trabajo específico en técnica vocal individual y grupal. Las clases incluyen técnica vocal, repertorio y lenguaje musical. Las consultas pueden realizarse durante febrero al teléfono 0343 422-2959.
Por su parte, la Escuela Coral Nº2 de Gualeguaychú, ubicada en Urquiza 929, fue creada el 2 de septiembre de 1994 y lleva más de 30 años acercando el canto coral a la comunidad, promoviendo vínculos y el desarrollo cultural. Ofrece enseñanza gratuita en cuatro niveles: Coro Inicial (6 a 7 años), Coro de Niños (8 a 11 años), Coro Juvenil (12 a 17 años) y Coro de Adultos (18 años en adelante).
Funciona en 25 de Mayo 1.720, de lunes a jueves de 17.30 a 20.30 y los viernes de 9 a 12. La institución está dirigida por la profesora Jacqueline Ferrari, con la asistencia de dirección de Ceferino Albornoz y la docente Alicia Herman, y cuenta con una destacada trayectoria de presentaciones artísticas en la ciudad.
Finalmente, la Escuela Coral Nº3 Jorge Mockert de Nogoyá, ubicada en calle Urquiza 929, celebró su décimo aniversario en 2025. Dependiente del CGE, se dedica a la formación coral infantil y juvenil, ofreciendo un espacio de desarrollo musical para niños y jóvenes de la zona. La institución se destaca por su crecimiento sostenido, sus presentaciones y los logros alcanzados en el ámbito coral provincial.